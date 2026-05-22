阪神ドラ１立石、伝統の一戦で猛打賞＆初打点！3連勝に貢献

阪神ドラフト1位・立石正広内野手（22）が初の伝統の一戦で猛打賞＆初打点を記録。チームを3連勝に導き、首位ヤクルトに0.5ゲーム差に迫った。

阪神ドラ１立石が初の 伝統の一戦 で堂々のデビューを果たしました。 初戦では、1番でスタメン出場し、初回に左越え二塁打を放ち、3得点の口火を切りました。 三回には中前打、四回には適時打を放ち、3打席連続安打で初の 猛打賞 を記録しました。

チームを3連勝に導き、首位ヤクルトに0.5ゲーム差に迫りました。 虎党から鳴りやまない「立石」コールに、立石はヒーローマイクに「めちゃくちゃうれしいです！ 」と喜びを語りました。 立石はアマチュア時代からトップバッター起用を意識せず、積極的に打席に臨みました。

井上に対して追い込まれたものの、6球粘り、最後は左翼越えの二塁打を放ち、試合の流れを一振りで引き寄せました。 三回にも先頭で中前打を放ち、森下の適時打で初回に続き生還。 リードオフマンとして最高の役割を果たしました。 5点リードの四回は、1死2、3塁の好機で左前に適時打を放ち、プロ初打点を記録しました。 ここ２試合、3度得点圏で凡退していただけに、うれしさがこみ上げてきました。

敵地で迎えた初の伝統の一戦。 ドームで声も響いて、すごい歓声だったと鳥肌が立った。 独特の緊張感に押しつぶされ、力を発揮できない選手もいるが、立石は大舞台でこそ燃える男だ。

「せっかく自分の力を示せるのに、やる前からプレッシャーがあるとか気にしてたら、もったいないと思う」。 アマチュア時代から、常にポジティブ思考。 注目される試合で、ことごとく結果を残し、プロの世界に飛び込んできた。 3安打1打点の大活躍で宿敵撃破に貢献。 チームを3連勝に導いた。

「いろんなお客さんがいる前でプレーすることを夢見てきたので、まず第一歩として、プレーできてうれしかった」。 自身初の伝統の一戦で、鮮烈デビューを飾った立石。 伝説の物語に新たな1ページを刻んだ。





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阪神タイガース 立石正広 ドラフト 伝統の一戦 猛打賞 初打点

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