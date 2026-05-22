Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

阪神ドラ１立石、伝統の一戦で猛打賞＆初打点！3連勝に貢献

スポーツ News

阪神ドラ１立石、伝統の一戦で猛打賞＆初打点！3連勝に貢献
阪神タイガース立石正広ドラフト
📆5/22/2026 8:04 PM
📰Daily_Online
34 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 38% · Publisher: 68%

阪神ドラフト1位・立石正広内野手（22）が初の伝統の一戦で猛打賞＆初打点を記録。チームを3連勝に導き、首位ヤクルトに0.5ゲーム差に迫った。

阪神ドラ１立石が初の 伝統の一戦 で堂々のデビューを果たしました。 初戦では、1番でスタメン出場し、初回に左越え二塁打を放ち、3得点の口火を切りました。 三回には中前打、四回には適時打を放ち、3打席連続安打で初の 猛打賞 を記録しました。

チームを3連勝に導き、首位ヤクルトに0.5ゲーム差に迫りました。 虎党から鳴りやまない「立石」コールに、立石はヒーローマイクに「めちゃくちゃうれしいです！ 」と喜びを語りました。 立石はアマチュア時代からトップバッター起用を意識せず、積極的に打席に臨みました。

井上に対して追い込まれたものの、6球粘り、最後は左翼越えの二塁打を放ち、試合の流れを一振りで引き寄せました。 三回にも先頭で中前打を放ち、森下の適時打で初回に続き生還。 リードオフマンとして最高の役割を果たしました。 5点リードの四回は、1死2、3塁の好機で左前に適時打を放ち、プロ初打点を記録しました。 ここ２試合、3度得点圏で凡退していただけに、うれしさがこみ上げてきました。

敵地で迎えた初の伝統の一戦。 ドームで声も響いて、すごい歓声だったと鳥肌が立った。 独特の緊張感に押しつぶされ、力を発揮できない選手もいるが、立石は大舞台でこそ燃える男だ。

「せっかく自分の力を示せるのに、やる前からプレッシャーがあるとか気にしてたら、もったいないと思う」。 アマチュア時代から、常にポジティブ思考。 注目される試合で、ことごとく結果を残し、プロの世界に飛び込んできた。 3安打1打点の大活躍で宿敵撃破に貢献。 チームを3連勝に導いた。

「いろんなお客さんがいる前でプレーすることを夢見てきたので、まず第一歩として、プレーできてうれしかった」。 自身初の伝統の一戦で、鮮烈デビューを飾った立石。 伝説の物語に新たな1ページを刻んだ。

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daily_Online /  🏆 15. in JP

阪神タイガース 立石正広 ドラフト 伝統の一戦 猛打賞 初打点

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

集客法やWeb施策など、BtoBのデジタルマーケティングを解説！ 5/22（水）セミナー「デジマ入門実践編 Vol.5 ～BtoBマーケティングとは～」のアーカイブ映像を無料配信集客法やWeb施策など、BtoBのデジタルマーケティングを解説！ 5/22（水）セミナー「デジマ入門実践編 Vol.5 ～BtoBマーケティングとは～」のアーカイブ映像を無料配信集客法やWeb施策など、BtoBのデジタルマーケティングを解説！ 5/22（水）セミナー「デジマ入門実践編 Vol.5 ～BtoBマーケティングとは～」のアーカイブ映像を無料配信 株式会社クリーク・アンド・リバー社のプレスリリース
Read more »

北海道も危険な暑さに! 明日21日は今年初の猛暑日か?!(気象予報士 岡本 肇 2024年07月20日)北海道も危険な暑さに! 明日21日は今年初の猛暑日か?!(気象予報士 岡本 肇 2024年07月20日)今日(20日)の北海道は、内陸を中心に気温が高くなっており、午後3時30分までの道内の最高気温は、最も高くなった上川地方の上富良野で34.5℃と、4日連続で34℃以上の地点が現れました。明日(21日)以降も暑さが続き、道東の北見では明日、明後日(22日)に最高気温35℃が、帯広では明後日に最高気温36℃が予想されています。道内で今年初の猛暑日となる可能性もあり、引き続き熱中症などへの万全の対策が必要です。
Read more »

【ジャンプ】丸山希がW杯初優勝！混合団体に続き女子個人でも開幕戦「金」 五輪シーズン好スタート【ジャンプ】丸山希がW杯初優勝！混合団体に続き女子個人でも開幕戦「金」 五輪シーズン好スタートスキージャンプのW杯女子個人第1戦で丸山希（27＝北野建設）が合計285.5点でW杯初優勝を飾った。伊藤有紀（31＝土屋ホーム）は8位、宮嶋林湖（22＝松本… - スポーツニッポン新聞社の公式サイト（www.sponichi.co.jp）
Read more »

【Word中級者】表や画像・図形を活用して、見やすく視覚で伝える文書をめざそう！1/8（木）・1/22（木）無料セミナー「実務で差がつくWord講座 Vol.5・6」開催【Word中級者】表や画像・図形を活用して、見やすく視覚で伝える文書をめざそう！1/8（木）・1/22（木）無料セミナー「実務で差がつくWord講座 Vol.5・6」開催【Word中級者】表や画像・図形を活用して、見やすく視覚で伝える文書をめざそう！1/8（木）・1/22（木）無料セミナー「実務で差がつくWord講座 Vol.5・6」開催 株式会社クリーク・アンド・リバー社のプレスリリース
Read more »

重いノートPCは置いていく。609gの軽量ASUS Chromebook 2 in 1が22％オフ重いノートPCは置いていく。609gの軽量ASUS Chromebook 2 in 1が22％オフASUSの2 in 1 Chromebook「CM30 Detachable」がAmazonで割引対象。参考価格57,685円のところ、22％オフの44,800円で販売中。本体約609gの軽量設計で、脱着式キーボードとスタンドカバー、USIペンが付属する10.5インチモデル。
Read more »

XPPenの21.5型「液タブ」が2万円引きでセール中！XPPenの21.5型「液タブ」が2万円引きでセール中！Amazonは4月3日から6日にかけて、新生活セールFinalを開催中だ。セールでは、XPPenの21.5型液晶タブレット「Artist 22 Plus」が、直近価格から2万円引きとなる5万9,800円で販売している。
Read more »



Render Time: 2026-05-22 23:04:22