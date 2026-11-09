阪神ドラフト5位の天理大・的場投手、7色の変化球でプロ初志を固める

阪神タイガースがドラフト5位で指名した天理大・的場吏玖投手（21）が9日、奈良県天理市で指名会見を開いた。最速150km/hと多彩な7球種の持ち味を活かし、将来的なキャリアアップへの意気を語った。

阪神タイガース は9日、ドラフト5位で 天理大学 から指名した 的場吏玖 投手（21）が、 奈良県天理市 内の同大学キャンパスで指名あいさつを受けたと報じた。的場投手は最速150キロを誇る投球スタイルを持ち、縦や横、斜めなど多彩な変化球を操る能力でプロ初入りを果たす。この指名により、大学4年間で培ってきたキレと曲がり幅を活かし、プロの荒波をかいくぐるための第一歩を踏み出すこととなった。

7色の変化球と剛柔併せ持つ投球技法

的場投手の持ち球はカーブ、フォーク、スライダー、スプリット、チェンジアップ、2種類のカットボールなど、合計7種類に及ぶ。これらのボールは単に速いだけでなく、それぞれが異なる軌道で打者を惑わせる効果を持っており、剛速球に変幻自在な変化球を織り交ぜることで打者を抑え込む。この「7色の球種」のうち、特に決め球となる1つに絞ることはしていないとし、「どれでも勝負できる」と自信をのぞかせた。この多様な武器を駆使することで、打者に対して常に予測不可能なプレッシャーを与えることを目指している。

Also read 遺伝子治療薬リブメルディの製造販売承認

金子千尋氏の影響と指先の器用さ

的場投手の投球スタイルの確立には、オリックスや日本ハムで活躍した金子千尋現日本ハム投手コーディネーターの影響が大きい。youtubeなどの動画で変化球の握りを参考にし、本家同様のスタイルを身に着けてきた。また、特技であるジャグリングという指先の器用さを活かすことで、大学4年間でボールのキレと曲がり幅を劇的に磨き上げた。このように、技術的な研究と身体能力の特長を組み合わせたアプローチが、現在の高い水準の投球を支えている要素となっている。

Advertisement

体格改善計画と長期的キャリアビジョン

現時点での的場投手の体格は身長186センチ、体重81キロで、まだ線が細い部分があり、伸び代も十分に残されている。年明けのプロ入り後、寮生活に入るまでの間には、体重を88キロ程度まで増やすビルドアップ計画を立てている。ウェートトレーニングを中心にフィジカルを鍛え上げることで、より強靭なピッチングを維持する体力づくりに励む。将来的には長く活躍したいというビジョンを持っており、タテジマでキャリアをスタートさせることを目指している。これは、一発屋ではなく、チームの核として長期間にわたって貢献することを見据えた戦略的な準備である。

経歴と主な実績、所属チームへの期待

的場吏玖投手は2004年11月23日に大阪府寝屋川市で生まれ、池田小2年から寝屋川スカイヤーズで野球を始めた。寝屋川二中では軟式のジュニアセブンに所属し、大阪電通大高では1年夏から背番号1をつけてプレーした。高校3年春には1試合20奪三振の離れ業を見せ、天理大では1年春からリーグ戦に登板し、通算24勝を記録した。2年春、4年春、秋には最優秀選手賞を受賞するなどの実績を持っている。憧れの選手は元オリックスの金子千尋氏であり、趣味はゴルフである。阪神タイガースは、この豊富な変化球と伸びしろを期待しての指名であり、今後、投手陣の強化に大きく貢献することが期待されている。