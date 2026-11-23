阪神タイガースは球団史上初の2リーグ制以降の連覇を達成し、来季は新たな体制で3連覇を目指す。新作戦統括コーチの野村克則氏はDH制導入や佐藤輝のメジャー移籍を見据え、得点圏での攻撃力向上とつなぎ役の重要性を強調した。秋季キャンプで試行錯誤を重ねる新体制の詳細を詳述する。

阪神タイガース は2リーグ制以降で球団史上初の連覇を達成し、今季の栄冠を胸に次なる目標に向けて動き始めた。来季の新体制発表に伴い、2軍バッテリーコーチから配置転換された 野村克則 氏（53）が、新・ 作戦統括コーチ に就任することが決まった。これにより、野村氏はチーム全体の攻撃戦略を統括する新たな頭脳役として、3連覇への道筋を築く役割を担うことになった。

野村克則氏が語るDH制と攻撃力向上の戦略

野村新作戦統括コーチは、来季から導入されるDH（ designate hitter ：指名打者）制が攻撃戦略に与える影響について、明確なビジョンを提示している。彼は「攻撃のところでは、来年はDH制もあるし、いかに点を取るかっていうところだと思う」と述べ、得点の獲得こそが最優先課題であると強調した。特に得点圏に走者を置きながら、どのように攻撃を展開していくかが鍵になると指摘している。

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従来の打順では、投手が打席に入ることで打線に切れ目が生じていたが、DH制の導入によりそのギャップが解消されると野村氏は予測する。彼は「全然違うんじゃないですか。投手が打線に入ってくるわけだから。打線がつながると思うから、そこ（投手の打席）で切れていたのがつながっていけるんじゃないかな」と分析した。打線の連続性が高まることで、状況に応じた柔軟な攻撃が可能になると見ている。

さらに野村氏は、得点圏に走者がいる際の確率の高さに着目し、そこからチャンスをどのように広げていくかが自分の仕事だと位置づけている。「やっぱり得点圏に（走者が）いけば、得点する確率が高いんで、そこからどうチャンスを広げていったりとか、そういうことを考えるのが僕の仕事かな」と語り、具体的かつ効果的な得点方法の模索を約束した。

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データ活用と投手経験を活かした監督との連携

野村氏がバッテリーコーチとして長年携わってきた経験は、守備側の視点から攻撃を逆算する上で大きな強みになる。彼は「僕も長いことバッテリーコーチをやってきて、相手がやってくる作戦の対策を考えなきゃいけない立場だったから。そういった意味でも、攻撃（の作戦）につなげていけるのかな」と自身のバックグラウンドを語った。過去に楽天でも同様の役職を経験しており、監督の考え方や意見を尊重しながらチームの方向性を一緒に作っていく姿勢を示している。

データ分析については、あくまで参考資料としての位置づけを明確にしている。「データはあくまで参考資料だから。やっぱり状況、状況で変わってくるものなんで、そこに対応していかなきゃいけない」。野村氏は野球を「生き物」と表現し、その場その場の流れや状況の中で何ができるかを導き出すことが重要だと説く。イニングやアウトカウントなどの具体的要因を考慮し、データは傾向と対策を示すものとして活用していく考えだ。

佐藤輝の移籍とつなぎ役の選手が求めるもの

来季のチーム編成において、三冠王を獲得した佐藤輝選手のメジャーリーグ移籍が濃厚な状況となっている。野村氏は「それは抜けたら痛いよね。もちろん佐藤が抜けることで、今までと違った戦い方もできないといけないし、いろんな点の取り方の一つとして、そこも考えておかなきゃいけないのかなと思う」と述べ、主力選手の欠如による打力低下を懸念しつつも、新たな攻撃パターンを構築する必要性を指摘した。

具体的な戦術は、秋季キャンプでの試行錯誤を通じて固めていく予定だ。「具体的なところはね、戦い方を見てもらったらいいと思うから。それを（秋季キャンプで）試行錯誤してやっている段階。何がいいものなのか、チームの点の取り方は春にかけて詰めていくことだから」と語り、今季とは異なるアプローチを試している。その中核となるのが、打席間で走者を進める「つなぎ役」の選手たちである。

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野村氏は「つなぎ役の選手たちがやっぱりキーマンじゃないかな。やっぱり『出る・つなぐ・かえす』の『つなぐ』。そこがどうつないでいくか」と強調し、安打が立たなくても走者を出し、状況に合わせて次の打者に返す能力が不可欠だと説明した。「ノーヒットでも1点は取れるっていうね」と述べ、得点源の多様化と戦術的な柔軟性をチームに求めた。

これらの作戦を遂行できるかどうかは、一軍残留や信頼獲得につながると野村氏は指摘する。「（秋季キャンプに参加した選手は）そういったことができないとなかなか1軍に残っていけない。やっぱり（作戦を遂行）できる、できないっていうところも大事だから、練習してチームの信頼を得ていくことかな」。与えられた役割を果たし、成功率を高めることで、選手自身の活躍の場が広がると期待を寄せた。

阪神タイガースは球団史上初の2リーグ制以降の連覇という金字塔を打ち立てた。来季はDH制の導入や主力選手の流出という大きな変化に対応するため、野村克則新作戦統括コーチの下、得点力向上と戦術的柔軟性の追求に注力する。選手たちの秋季キャンプにおける実践と、春季キャンプまでの詰めの作業が、3連覇への重要なプロセスとなる。チームとしての攻撃力再構築が、次のシーズンにおける成績を左右する最大の焦点となる。