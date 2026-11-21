阪神タイガースがクリストファー・モレル獲得に動いている。佐藤輝明の後釜として、大物投手から本塁打を量産するパワーヒッターの来季加入が濃厚だ。

阪神タイガース が、大リーグでの実績ある右の長距離砲 クリストファー・モレル （27）の獲得に全力を尽くしている。日本の複数球団が興味を示す中、阪神は猛虎として 佐藤輝明 内野手の後釜候補として急ピッチで交渉を進めている。

モレルの長距離打撃能力と実績

モレルは22年のメジャーデビューからシーズン20本塁打以上を2度マークし、通算441セーブのクレイグ・キンブレル（ロイヤルズ）、同260セーブのエドウィン・ディアス（ドジャース）ら数々の有名投手から一発を放っている「大物打ち」の右の長距離砲である。カブスに所属した23年は107試合に出場してキャリアハイの26本塁打をマーク。打率・247、打点も70を挙げて、主力級の活躍を見せた。

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シーズン途中にレイズに移籍した24年にも計21本塁打を打ち、これまでにシーズン20本塁打以上を2度記録している。マーリンズで迎えた今季は、開幕前の故障で出遅れ、シーズン途中にメッツへ移籍。わずか1本塁打にとどまる悔しいシーズンになった。それでもメジャー通算75本塁打の実績を持ち、まだ27歳と若い。可能性を見限るのは、早計だ。

指名打者制度導入による戦略的補強

これまで本塁打を浴びせてきた投手の顔ぶれも、実力の高さを物語る。23年にはメジャー通算441セーブのキンブレル、24年には同260セーブのディアス、サイヤング賞獲得のバーンズ（現ダイヤモンドバックス）から一発を放ち、他にも通算100勝以上の実績を誇る投手たちからアーチを描いてきた。「大物打ち」の肩書がピタリ当てはまる。

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三振が多く、確実性に乏しい点がウイークポイントと言えるが、それを補って余りある天性のスラッガー。浜風の影響を受けにくい右打ちも魅力だ。さらに、投手と捕手をのぞく7ポジションで出場経験がある万能性も備える。大リーグ移籍を目指す佐藤輝が守った三塁でも、メジャーで通算98試合に出場。指名打者としても125試合で先発出場経験があり、来季からセ・リーグに導入されるDH制にも対応できる。「DH制になるということも含めて、外国人バッターの補強を絶対にしたい。（ディベイニーを獲得した）今年はポジションをちょっと気にしすぎたかなというのが大きな反省点。来年はDHが入るので、（守備位置は）フリーにして、バッティング中心に補強はしたいなとは思う」

来季助っ人の現状と今後の見通し

◇クリストファー・モレル 1999年6月24日生まれ、ドミニカ共和国出身の27歳。15年にアマチュアFAでカブスと契約。22年5月17日のパイレーツ戦でメジャーデビューし、初打席本塁打を代打で記録。レイズを経て今季はマーリンズとメッツでプレー。守備は三塁や左翼を中心に、バッテリーを除く7ポジションを経験。1メートル83、90キロ。右投げ右打ち。 【来季助っ人の現状】○…3連覇を目指す阪神では、すでに中継ぎのドリス、野手のガルシアの残留が決定。先発左腕ルーカス、中継ぎ左腕セベリーノとも残留を前提にした契約交渉を進めている。また、新外国人ではマーリンズからFAとなった159キロ右腕のブラロックと入団交渉中だ。加えて高知・安芸での秋季キャンプではドミニカ共和国出身のランデタ、ヒメネス、パヤノそしてブラジル代表経験を持つパルディーニョの4投手のテストを実施し、いずれも育成契約を交わす方向だ。