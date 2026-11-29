阪神タイガースの名物スコアラー三宅博さんが死去した。現役時代は46試合出場と短命だったが、スコアラー転身後は野村克也や岡田彰布監督らに厚く信頼され、データ分析やID野球の草分け的存在としてチームを支えた。同日、江夏豊氏や岡本伊三美氏ら元選手8人も相次いで亡くなっている。

物故者は河津憲一さん（25年11月）、山本重政さん（26年1月） 三宅博 さん（同4月）、岡本伊三美さん（同）、江島聖一さん（同）、益山性旭さん（同5月）、室山皓之助さん（同7月）、江夏豊さん（同11月）だ。 タテジマを支えた1人に 三宅博 がいる。1982年から06年まで阪神に在籍した名物 スコアラー 。

歴代番記者だったら、だれもが取材で世話になった経験があるだろうし、現場で世話になったプロフェッショナルだ。 倉敷工から内野手で大阪タイガース入りした当時は、吉田義男、鎌田実の二遊間コンビに、サードは三宅秀史ら鉄壁の内野陣がそろっていたから、三宅博の出る幕は限られた。 現役生活はわずか4シーズン。 右膝の故障も重なって通算46試合出場で本塁打も、打点もゼロだった。

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サラリーマンを経て阪神2軍コーチからスコアラーに転身。 ネット裏で1球ごとにメモを走らせた。 ID野球で知られる野村克也がヤクルトから阪神監督に就いた際、最初はお互いが探り合いの様子だったが、三宅は「監督が求める資料は開幕までにすべてそろえます」と言い張った。 吉田阪神で優勝したときは「涙がでた」と振り返ったし、同郷の星野仙一とはツーカーだった。