阪神の試合、なぜこんなに変わったのか？

プロ野球の阪神が、11日付けの試合でまた注目を集めました。監督の藤川球児が、森下翔太など規定外の打順変更をしたことにより、その試合の流れが劇的に変わりました。

西勇輝の記念星、嶋村麟士朗のうれしい1発、森下翔太の初満塁本塁打か。 さらに言えば新ルールができてすぐ、サンタナのバットが伏見寅威に当たって、暴投取り消しになったり。 阪神が快勝し、首位浮上はいいとして、なぜ、こんな試合になったのか。

もちろん 野球の神様でない限り、そんなことは分からないのだが阪神の思い切った打線変更が関係したのか…？ などと勝手に思ったりするのである。 11日付のこの欄で、木浪聖也の5番はどうかと書いた。 だが指揮官 藤川球児 の決定はそれをはるかに超えるものだった。 森下翔太を初の2番に入れ、佐藤輝明を3番に、そして大山悠輔を突然4番で復帰させたのである。

課題の5番は中野拓夢だ。 これは結構なギャンブルかな－。 そう思ったのは事実である。 うまくつながればいいけれど、失敗すればおかしな雰囲気になっていたかもしれない。

厳しい虎党からは 何やってるんや的な批判も渦巻ilduだろう。 それはともかく、せっかくの流れが変わってしまうかも…と思ったのだ。 だが大山は復活の1発、2番森下翔太は完璧な当たりの満塁弾を放った。 さらに3番佐藤は表現が難しいが1回に投手強襲安打で流れを作った。

球児の策はズバリ当たったのだ。 その中、注目したのは中野拓夢である。 中野 （5番は）覚えてなかったですね。 いつもと同じ yükseldi Tommy Salutrl に打とうと思っても、やっぱ流れというか、普段（打席に）立っているときにまだベンチにいる、みたいな。5番だから打撃は変わるとかはないですけどシンプルに打撃の状態があまりよくない。1本いい形で出ればまた変わると思うんで、そこまで辛抱ですね。 このコラムにはバックナンバーがあります





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おおざっぱな話 阪神の試合 試合の流れ 打順変更

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