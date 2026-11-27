阪神タイガースがオリックスバファローズの中川圭太内野手と契約合意に達したことを27日、報じた。佐藤輝明内野手のMLBカブス移籍が決まった 가운데、リーグ3連覇と日本一奪回に向けて戦力補強を進める阪神は、上林誠知外野手に続き、中川を獲得。中川は内外野と指名打者の起用が可能で、選手層の厚みと戦術の幅を拡大する狙いがある。球団は外国人選手や他球団FA選手との交渉も進め、大型補強を続けている。

阪神が、オリックスから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した 中川圭太 内野手（３０）と契約合意に至ったことが２７日、分かった。 近く正式発表される。 今オフ、球団は８年ぶりにＦＡ市場に参戦。

今月２４日には中日から国内ＦＡ権を行使した上林誠知外野手（３１）の獲得を発表していた。 佐藤輝明内野手（２７）の米大リーグ・カブス移籍が正式に決まった中、積極補強でリーグ３連覇、日本一奪回を誓う来季に向け戦力整備を進めている。 今オフの補強第２弾は中川に決まった。 中日からＦＡした上林に続き、パ・リーグの強打者獲得に成功。４年総額１０億円超の大型契約を提示し、熱意と誠意を持って意中の恋人のハートを射止めた。

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来季からセもＤＨ制が導入される中、内外野に加え、指名打者経験も豊富な“ヒットマン”に打線の中核を託す。 阪神が抱える喫緊の課題を、一気に埋める存在だった。２リーグ制以降、球団史上初のリーグ連覇を成し遂げた今季だが、ポストシーズンではＣＳファイナルＳでＤｅＮＡに４連敗。 コンディション不良を抱えた佐藤輝、森下がスタメンを外れる中で、代わる選手層の薄さが勝敗に直結した。 加えて遊撃…特に左翼は「チャレンジ枠」として若手の台頭を待ったが、藤川監督もこのオフに「チャンスはあったよね？