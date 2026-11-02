阪神がロッテ小島和哉投手へFA大型契約準備 4年総額10億円規模

阪神タイガースがロッテの小島和哉投手へのFA大型契約を準備していることがわかった。4年総額10億円規模で、投手王国土木強化への中核補強となる。

阪神タイガース 球団が、ロッテ・ 小島和哉 投手（30）に対し、出来高払いを含む4年総額10億円規模の大型契約を準備していることが、2日に判明した。小島は同日付で国内 FA権 を正式に行使表明しており、阪神フロントはかねてより獲得調査を進めてきた本格的な交渉に乗り出す。

小島和哉のFA行使と契約交渉スケジュール

小島和哉投手は、早稲田大学から2018年のドラフト3位で日本ロッテへ入団。2021年以降、5年連続で規定投球回に到達するなど、チームの先発ローテーションを長年支えてきた。今季は20試合に登板し、6勝9敗、防御率3.53の成績をマーク。通算勝利数は59勝を誇り、2021年、2023年、2024年の3度、2ケタ勝利を記録している実績の持ち主である。

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阪神は10日に「FA宣言選手」として小島の名前を公示する予定だ。公示翌日の11日から正式な契約交渉が解禁となり、即日でアタックを行う方向で調整を進めている。小島の推定年俸は1億4500万円（2025年シーズン終了時）であり、単なる補強にとどまらない大型オファーで獲得に動いている。

西勇輝引退穴埋めと投手陣の強化戦略

今回の補強背景には、ベテランの西勇輝投手（35）が今季限りで現役を引退することがある。35歳のベテランが去ることで残る先発陣の穴を埋めるため、即戦力である小島の獲得は極めて重要な戦略となる。小島が加入すれば、既存の村上、高橋、才木らの中軸投手と合わせ、阪神特유의「投手王国」を支える体制を維持できる。

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さらに、小島の加入は若手投手陣への刺激剤としても機能すると見込まれている。長距離打者としても知られる浦和学院時代、小島は3度の甲子園出場を果たし、2013年のセンバツではチームを初優勝へ導いた。早大時代にはリーグ戦通算22勝を記録。プロ入り後は172試合連続先発登板を継続するなど、抜群の安定感と登板回数の多さを武器にしている。

この他にも、阪神は他チームのFA権保有者への獲得調査にも本腰を入れている。同じくFA権を取得したオリックスの中川圭太内野手（30）についても、小島と同等の契約条件を準備している可能性が高い。また、中日の上林誠知外野手（31）の調査も行っており、フロントが水面下で本格的な補強レースを仕掛けている状況だ。

佐藤輝明のMLB移籍申請と3連覇への準備

阪神は補強の一環として、佐藤輝明内野手（27）のポスティングシステムによるMLB移籍手続きを、2日付けでMLB側へ申請し、その受理を発表した。打線からは「4番」かつ「三冠王」の座に輝いた佐藤が去ることで、打線での大きな穴が生じるのは避けられない。

しかし、投手陣の強化と打線の立て直しを同時並行で行うことで、阪神は総力をあげてのリーグ3連覇に向けた準備を進めている。小島和哉という大物投手の獲得が、2026年シーズン以降の阪神軍団の再来を決定づける鍵となるかどうか、次の交渉動向が注目される。