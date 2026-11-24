阪神は24日、中日からFA宣言した上林誠知外野手との契約合意を発表した。条件は3年総額4億円と見られ、FA補強は8年ぶりとなる。DH制導入や戦力ダウンを踏まえ、走攻守揃った選手として期待が高まっている。

V3への補強第1弾だ。 阪神は24日、中日からFA宣言した 上林誠知 外野手（31）と契約合意したと発表した。 条件は3年総額4億円とみられる（金額は推定）。 FA補強は18年オフにオリックスから獲得した西勇輝以来8年ぶりとなる。

兵庫・西宮市の球団事務所で対応した嶌村聡球団本部長（59）は「走攻守三拍子そろったいい選手であるのは本当に間違いない。 彼が来てくれたおかげで、選手層が厚くなる一人だと思っております」と評価。 今季は右ひざ痛の影響で25試合出場にとどまったが「能力があるということですよね。 いい選手で本当センスのある選手だと思っております。

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うちの来季以降の戦いにおいて非常に必要な選手ということは（交渉で）本人に訴えさせていただきました」と期待を込めた。 チームは2年連続で左翼を固定できず、佐藤のMLB挑戦で戦力ダウンを余儀なくされる。 来季からはセ・リーグでもDH制が導入され、外野も守れてDHを担える強打の外野手が補強ポイントだった。 上林の今季推定年俸は4600万円で、人的補償などが発生しないCランクとみられる。

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◆上林誠知（うえばやし・せいじ）1995年（平7）8月1日生まれ、さいたま市出身。 仙台育英（宮城）では春夏合わせて3度甲子園に出場。13年ドラフト4位でソフトバンク入団。18年に全143試合出場を果たし、自己最多22本塁打。22年5月に右アキレス腱（けん）断裂の大けがを負い、23年オフに戦力外となって中日へ移籍。2年目に134試合に出場し7年ぶりにシーズン規定打席に到達した。185センチ、90キロ。 右投げ左打ち。