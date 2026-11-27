阪神は28日、オリックスの中川圭太内野手と今季国内FA権を行使し、4年総額10億円で合意したと発表した。昨季リーグ3位の好打者であり、今オフの佐藤輝明退団やDH制導入を受け、3連覇を目指す阪神は強力な打線補強を急ぐ。

阪神が今季国内フリーエージェント（FA）権を行使し、入団交渉を続けていたオリックス 中川圭太 内野手（30）と合意したことが28日、分かった。 阪神は4年総額10億円の大型契約を用意して獲得交渉を続けていた。

中川はパ・リーグ屈指の好打者。 PL学園、東洋大を経て18年ドラフト7位でオリックス入団し、1年目の19年には交流戦首位打者に輝いた。 昨季はリーグ3位の打率2割8分4厘を記録。 大阪府阪南市出身ということもあり、阪神は地元関西のヒットマン獲得に照準を定めていた。

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今オフは三冠王を獲得した佐藤輝明内野手（27）が、ポスティングシステムを利用してカブスに移籍することが決まったばかり。 さらに来季はセ・リーグでもDH制が導入される。3連覇に向けての補強は急務で、粟井球団社長は「補強にもFA、外国人、トレード、あらゆる手段を使ってウィークポイントをできるだけ埋めてシーズンに入りたい」と話していた。 来季リーグ3連覇、そして日本一を目指す阪神が強力補強を進めている。 ◆中川圭太（なかがわ・けいた）1996年（平8）4月12日生まれ、大阪府阪南市出身。