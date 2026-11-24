阪神・伏見寅威捕手（３６）と高橋遥人投手（３１）が２４日、都内で「２０２６年度プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式に出席した。高橋は今季１６勝（３敗）を挙げるなど沢村賞に輝く活躍を見せ初受賞。うち１３勝をアシストした伏見は、日本ハム時代の昨...

阪神「ハルトラ」高橋＆伏見 来季２０勝達成＆そろってお立ち台 高橋「『あ、この人だ』って」 最優秀バッテリー賞表彰式阪神・伏見寅威捕手（３６）と高橋遥人投手（３１）が２４日、都内で「２０２６年度プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式に出席した。

高橋は今季１６勝（３敗）を挙げるなど沢村賞に輝く活躍を見せ初受賞。 うち１３勝をアシストした伏見は、日本ハム時代の昨年に続き２度目で、史上初となる両リーグでの受賞となった。

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「ハルトラ」の愛称で親しまれる２人は来季、そろってお立ち台に上がることを約束。 左腕は女房役から「２０勝」指令を受けた。 左腕は「『あ、この人だ』って。 寅威さんが来てくれたのも運命だったのかな」と出会いの瞬間を回顧。

「自分、人見知りなんですけど、初対面からすごい話しやすくて、もう包み込んでくれるような」と印象を明かし「僕に今まで見たことのない景色をたくさん見せてくれた」と感謝した。 伏見も「遥人が頑張ってくれたおかげ」と相方をたたえた。 初めて球を受けた時は「怖い」と感じたという。

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「直球も速くて、変化球は手元で速く変化する。 少しでもそれたワンバウンドが来た時、反応できるのか不安になるくらい」と明かし「全ての球種でカウントが取れて勝負もできるので、偏りがないようにと考えていました」とリード面での意識を語った。 来季に向けて伏見が高橋に「２０勝してほしい」とリクエストすると、左腕は「そのためにもっと練習します。 寅威さんのミットに投げ込みます」と呼応。

今度は高橋が「一緒にお立ち台に立ちたい。 （その思いは）本当にめちゃくちゃあります」と今季やり残した“共演”を熱望し、伏見は「僕はまず、お立ち台に上がれる成績を残さないといけない」と活躍を期した。 息ピッタリの「ハルトラ」バッテリーで、来季も多くの白星を積み上げる。