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阪神、交流戦黒星発進 藤川監督「四球が致命傷」と指摘

野球 News

阪神、交流戦黒星発進 藤川監督「四球が致命傷」と指摘
阪神タイガース藤川球児日本ハムファイターズ
📆5/26/2026 9:40 PM
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阪神タイガースは日本ハムとの交流戦初戦で敗れ、監督の藤川球児が投手陣の四球过多を原因に挙げた。先発の伊藤（日本ハム）が無四球完封を達成する中、リリーフの工藤、桐敷が四球から失点を許し、逆転負け。九回に中軸の連打で満塁の好機を作るも反撃及ばず。藤川監督は若手投手の精神面を課題とし、次の登板の加藤投手に期待を寄せる。

勝敗を分けた理由について、阪神・ 藤川球児 監督は「四球」と断じた。 超満員のスタンドを味方に、６連勝を狙った 交流戦 初戦。 無四球完封の日本ハム・伊藤に対し工藤、桐敷が与えた２四球は失点となった。

「攻めて、攻めていい投球をされた」。 相手エースの投球を称え、若い２人に疑問を呈した。

「当然、出している方に責任はありますけど、やらなければいけないことが彼らにもあるでしょうね」。１点差で迎えた七回だ。２番手で登板した工藤が先頭・万波に投手強襲の内野安打を浴びた。 続く８番・細川にはボールが先行。 フルカウントまで粘ったが、四球で一、二塁とした。 焦点にしたのは打順だった。

六回までの投球内容を考えれば、相手ベンチに代打の選択肢はない。 そういった心の余裕さえあれば７、８番の下位打線に違った攻め方ができたか。 結果的にも伊藤はスリーバント失敗。 走者は進まず一、二塁で桐敷にスイッチし、火消し役を託した。

だが、ここでも四球が焦点になった。 左腕は水野を１－２と追い込みながら、３球連続ボールで走者を進めた。

「桐敷も四球ですけど、そこで勝負をしてもらわないとね」。１死満塁とピンチを広げ、代打・カストロに２点適時打を浴びる。 さらに２死二、三塁。 レイエスを申告敬遠で歩かせ満塁策を取ったが、続く奈良間との対戦で暴投が絡み３失点だ。 交流戦の零敗スタートは１８年以来８年ぶりとなった。

それでも４点を追う九回には森下、佐藤輝、大山と中軸の３連打で無死満塁の好機を演出。 反撃は及ばなかったが「明日につなげてね。 伊藤投手が素晴らしかった。３試合しかないですから。 明日は加藤投手としっかり対戦をしていくところですね」とリベンジを誓う。 見えた課題を糧に、収穫を力に変えて戦う

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阪神タイガース 藤川球児 日本ハムファイターズ 伊藤大海 交流戦

 

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