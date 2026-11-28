阪神はパ・リーグ屈指の好打者である中川圭太をFA権で獲得したことを発表した。中川は昨季打率2割8分4厘でリーグ3位となるなど、高い打撃力を誇り、地元関西出身であるためチームは注目していた。今オフは佐藤輝明のMLB移籍やDH制導入もあり、3連覇に向けては補強が急務であり、中川の獲得でさらに戦力整備を進める方針である。

中川は パ・リーグ 屈指の好打者。 PL学園、東洋大を経て18年ドラフト7位でオリックスに入団し、1年目の19年には交流戦首位打者に輝いた。 昨季はリーグ3位の打率2割8分4厘を記録。

大阪府阪南市出身ということもあり、阪神は地元関西のヒットマン獲得に照準を定めていた。 24日には中日からFA宣言した上林誠知外野手（31）の獲得も発表しており、18年オフの西勇輝以来となるFA戦士獲得は2人目。4年総額10億円を用意しているロッテ小島和哉投手（30）とともに、トリプル獲得を目指す。 今オフは三冠王を獲得した佐藤輝明内野手（27）が、ポスティングシステムを利用してカブスに移籍することが決まったばかり。

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さらに来季はセ・リーグでもDH制が導入される。3連覇に向けての補強は急務で、粟井球団社長は「補強にもFA、外国人、トレード、あらゆる手段を使ってウィークポイントをできるだけ埋めてシーズンに入りたい」と話していた。 来季リーグ3連覇、そして日本一を目指す阪神がまた補強に成功した。 ◆中川圭太（なかがわ・けいた）1996年（平8）4月12日生まれ、大阪府阪南市出身。 PL学園、東洋大を経て18年ドラフト7位でオリックス入団。