阪神、2年目右腕今朝丸を1軍初昇格 ロングリリーフとして起用へ

藤川監督は19日のリーグ戦再開に先立ち、2年目投手今朝丸裕喜を1軍に昇格させ、長時間の中継ぎとして活用する方針を明言。現有戦力の底上げと若手育成の重要性を語り、他球団の補強動向にも触れた。

阪神タイガース は、19日から始まるリーグ戦再開に先駆けて、甲子園球場で行った指名練習の場で大きな人事決定を発表した。45歳の 藤川球児監督 は、2年目右腕投手の 今朝丸 裕喜（20）を1軍に初昇格させ、 ロングリリーフ として起用する方針を明確にした。

今朝丸は今シーズン2軍で11試合に登板し、うち9試合を先発でこなした。 その成績は3勝2敗、防御率2.95と、先発・中継ぎどちらでも通用しうる安定感を示している。 監督は「今朝丸はどんな場面でも自分の投球ができるよう、前向きな姿勢で取り組んできた。 明日から1軍で戦う機会を与え、チームに新たなピッチングオプションを提供したい」と語り、若手投手への期待感を強調した。

この決定は、チームがロングリリーフを重視する戦術転換の一環でもある。 交流戦期間中、ブルペンでは工藤公康や木下俊介らが中継ぎとして存在感を示していたが、藤川監督は「工藤や木下が勝負を見込んで投げてくれるのは心強いが、今朝丸を加えてさらに投球の幅を広げる必要がある」と述べた。 今朝丸は2軍で体づくりとフォーム固めに注力し、投球の安定性とスタミナを養ってきた。

「どんな場面でも任されたら自分の投球ができるよう、全力で取り組む」と謙虚に意欲を示す姿勢は、監督の期待に応えるものと評価された。 さらに、藤川監督は他球団の補強動向にも触れ、現有戦力の底上げの重要性を語った。 巨人が元中日の小笠原秀樹を獲得し、シーズン後半へ向けて戦力を補強し始めている中で、阪神は「今いる選手たちの力を一日も早く引き上げることが、7、8、9月の勝負に直結する」と強調した。 昨秋のキャンプからは個々の成長に重点を置き、最大70人の組織の中で選手が前向きにプレーできる環境整備に努めてきた。

藤川監督は「選手たちが自分を磨き、チームが一体となって戦えるようにすることが私の責任だ」と語り、若い芽が育つ環境づくりと、横浜で再び波に乗る阪神の姿勢を示した。 今朝丸の1軍昇格は、若手投手の育成路線と戦術的柔軟性を両立させる試みとして、今後の試合展開に大きな影響を与えることが期待されている





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