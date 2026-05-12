阪井 日向が青森県にも大映え、プロロープ・4.7回で制覇!

- 阪井 日向が3回2死から4試合且つ11安打無失点プロロープで大映え、青森県でも応援を受けたファンが大勢集まっており、その中でも注目していたのが珍しいSuper Slowing-Spinの使い方。

「本当に 青森県 でも、 オリックス ファンの皆さんがたくさん応援してくれて。 なんとか勝ちきることができたのでよかった」 3回2死では辰己への2球目に計測不能の超スローボールを披露。1万1061人が詰めかけた、はるか夢球場のこの日一番のどよめきに「耳には入ってきましたよ」とニヤリ。5回までは毎回走者を背負いながら緩急自在の投球で切り抜け、先発としての役割を果たした。

先発陣最年長右腕は自身の登板だけではなく、同僚の登板の振り返りも欠かさない。

「どの投手も僕はしっかり見ている。 聞かれたら何でも答えられるようにしようと思って」。 特に昨オフの自主トレをともに過ごした曽谷とは、シーズンに入っても質疑応答のキャッチボールが続く。

「オフだけ一緒にやって終わり、じゃないので。 （曽谷）龍平には頑張ってキャリアハイを更新してほしいですし、僕も負けないように」。 さらに、飽くなき向上心とともに、チームの先頭に立ってけん引する。 この日の登板前日にエスピノーザから学んだカーブも駆使。7回2死から四球を与えて降板となった際には、思わずしゃがみ込んで悔しさをにじませた。 「きょうみたいな内容だと、なかなか長いイニングを投げることができないと思うので」





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阪井日向 プロロープ 青森県 オリックス Super Slowing-Spin

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