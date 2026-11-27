本記事では、Adobe Acrobat Readerでできる確認や注釈にも触れながら、PDF本文を修正したいときに役立つAdobe Acrobatの「PDFを編集」機能を紹介します。

数年前の資料を再利用したいのに、共有フォルダーをさかのぼっても、見つかるのはPDFばかり。 元のWordやPowerPointファイルが見当たらない。 こうした場合でも、PDFが手元にあれば、必要な箇所だけを修正して活用できます。

他部署が作成したPDFのひな形を、自分のチームでも使いたい。 ただ、直したいのは宛名や連絡先など数カ所だけ。 作成者に元ファイルを依頼して戻してもらうより、手元のPDF上で必要な箇所を整えられると、確認や差し戻しの手間を減らせます。 提出や共有の直前に、本文の誤字や日付の誤りに気づくこともあります。

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元データを開き直して修正し、再度PDFを書き出す時間がない場合でも、PDFを直接編集できれば、その場で必要な範囲を修正できます。 テキストだけでなく、画像の位置調整などにも活用できます。 最終確認の段階で、ロゴの位置が少しずれていることに気づく。 古いバージョンの図版が残っていたことに気づく。