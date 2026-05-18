関野平野、‘ナイツ’ロケでラーメン食べた後はアイスクリームも手放せずコンビニで噛み倒す！

関野平野選手は、TV番組『ナイツ』のロケに伴い、北海道で2泊3日のアクティビティーなロケを行った。ロケ中、昼間のラーメンを食べた後はコンビニでアイスクリームを手に取り、またもラーメンに挑みネット流行の食べ歩きを体験した。

パーソナリティーの『 ナイツ 』塙宣之から、"大丈夫？ 体調"と振られた平野は、"北海道2泊3日のロケで行かせていただいた"と明かした。 長時間のロケだったといい、"2時半起きとか、夜中"と告白。 番組名は明かさなかったが、"3時出発で、アクティビティーなロケで"とも説明し、"終わるかなと思ったら、朝の9時だったり。

これから始まるぞ、みたいなね。 目バキバキでロケしてました"と振り返った。 ほぼ深夜のスタートだったため、ロケ前日は早寝したいところだったが、そこは北海道。

"やめればいいのに、北海道に行ったらやっぱり食べたいじゃないですか？ それもあのロケで散々、食べているのに、どうしてもラーメン行きたいなって"。 若いマネジャーと意気投合し、"やっぱり8時ごろ、ラーメンに行くんですよ。 みそのね"と、ラーメンを食べに街へ繰り出したことを明かした。

それでも、平野の胃袋は止まらなかったようで、さらにコンビニでアイスクリームを購入してパクリ。 その上、別のコンビニでもめぼしいアイスを見つけてしまったという。

"ホテルに冷凍庫がないからって…何とかいけるだろうって、もう1個食べましたね"。 翌朝は言わずもがなのコンディションだったようで、"食べて…やっぱり（顔が）むくみ散らしてましたよね"と笑わせた。 帰りの空港でも、再びラーメンに挑戦しようとしたが、出発便の時間を逆算して断念。 海鮮に切り替えたという。

それでも、" 3分くらいで搭乗開始のところで、"ソフトクリーム行きたいよね"って。 カップだったら行けそうじゃない？ って"と、またしてもアイスクリームに舌鼓。

"飯を食うように食べて、何とかいけました"と振り返った。 タフなスケジュールの中、食の力でロケを乗り切ったが、"この仕事って、体力勝負の仕事なんだなって"と教訓をポツリ。

"結構すり減ってるなって。 足とかの軟骨かな。 結構足りなくなってるなって感じたので。 軟骨の膝のすり減りを. "と誓っていた





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関野平野 ナイツ ロケ ラーメン アイスクリーム 食べ歩き

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