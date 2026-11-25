福井県美浜町の関西電力美浜原発3号機が営業運転開始から50年を迎えたが、今年中はタービンのキャップ腐食や配管の水漏れなどトラブルが相次ぎ、点検体制の不備が指摘されている。関電は再発防止策を講じた上で再稼働したが、地元からは厳しい批判の声が上がっている。

関西電力 美浜 原子力 発電所３号機（福井県美浜町）が１２月１日、営業運転開始から５０年となる。 国内の原発で５０年を超える 長期運転 は３基目だが、 美浜原発 ３号機は今年、トラブルが相次いだ。

点検体制の不十分さが背景にあり、地元からは安全稼働を求める声が強まっている。 （高山智仁、敦賀支局長 今津博文）「何のために点検をしているのか、どういう点検が適切なのかをしっかりと考えなければならない。 本当に反省している」。２４日、福井県庁で開かれた専門家会議で、トラブルの原因となった点検の不備について関電の幹部は陳謝した。 最初は５月８日。

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タービン周辺から水蒸気が漏れていることに運転員が気付き、手動で停止した。 その後の調査で、タービン上部の炭素鋼製キャップ（直径約４０センチ）に約８センチの細長い穴が開いていたことを確認。５０年前の運転開始から一度も交換されていなかった。 関電の説明によると、キャップの内側は約２５０度の高温の蒸気にさらされ、腐食していた。５年前の目視点検では、厚み約２センチのキャップが薄くなっていることに気付けず、超音波で詳しく調べる「肉厚測定」は実施しなかった。 どういう状態が劣化にあたるかを点検員が認識できていなかったという。

関電は、全体の点検体制を見直し、腐食に強いステンレス加工を施したキャップに交換した上で、９月１２日に原子炉を再稼働。 しかし５日後、今度はタービン建屋の外側の配管からの水漏れが判明し、翌日再び停止せざるを得なかった。 原因は部品の施工ミスだった。２０１０年の工事で、配管を覆う雨よけカバーが上下逆に取り付けられたため、隙間から入り込んだ雨水で配管の一部がさびて穴が開き、水が漏れていた。１０年ごとにカバーを外して点検することになっていたが、２０年の検査ではカバーを外さず、腐食に気付けなかった。

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いずれのトラブルも放射能漏れはなく、けが人も出なかった。 しかし美浜原発３号機は０４年、作業員１１人が死傷する配管破損事故を起こしており、地元の美浜町議や関係者からは「あまりにもお粗末」「教訓が生かされていない」と厳しい声が上がる。 関電は穴が開いた配管を交換し、１０月１０日に再稼働させた。 原子力規制委員会は今月１０日、５０年超の運転に必要な「長期施設管理計画」を認可した。

関電広報室は取材に対し、「今回得られた知見は今後の点検にも活用し、再発防止に努めていきたい」としている。