関西学院大学ラグビー部が第7節で帝京大を破り、通算5勝2敗で3位となった。4季ぶりの大学選手権出場を決定し、強化策が実を結んだ。

関西学院大学 ラグビー部は、最終第7節で帝京大を31対26で破り、通算成績を5勝2敗としてリーグ3位となった。この勝利により、同校は4年ぶりに全国大学ラグビー選手権への出場権を獲得した。後半戦で巻き返し、逆転勝利を収めることで、低迷期を経て長年の目標を再び手にした。

ファイアラ義信ダビデの活躍で逆転劇

試合は終盤まで接戦となったが、後半10分にCTBのファイアラ義信ダビデ（4年＝常翔学園出身）が決定的なプレーを見せた。右中間に飛び込みキックも決めて同点に追いつくと、関学大は攻勢に転じた。関学大へのペナルティーが増える中で勢いよく攻め込み、劣勢だったスクラムでも押し返し始めた。

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後半26分には、SO南悠介（1年＝常翔学園出身）が巧みな展開からトライを挙げて逆転に成功した。その後もPGで加点を続け、終盤に1トライを許したものの、試合終了間際に31対26でノーサイドを迎えた。この結果により、関学大は念願の選手権出場を決めた。

荒川主将の率直な感想と監督の強化方針

HOの荒川駿主将（4年＝東海大大阪仰星出身）は、試合前の心境について「チャレンジャーとしての精神で臨んだが、前半に気の緩みが出た」と振り返る。しかし後半はフィジカル面で見事に対応し、勝ち切ったという。荒川主将は「関西優勝ではないが、選手権に出るというステップを踏めた。応援してくれた人たちに感謝の形として伝えたい」と感謝の言葉を述べた。

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この勝利の背景には、永山宜泉新監督就任後の徹底した強化策がある。過去にリーグ優勝48度、大学選手権4度優勝の名門・関学大は、23年度に関西Aリーグで最下位に沈んだ。昨季から永山監督が就任し、2季目となる今季は2月1日の本格始動からウエートトレーニングを徹底した。

フィジカル強化でFW陣の平均体重が増加

かつては自由奔放なスタイルで大学ラグビー界を席巻していた関学大だが、低迷を経て「自由すぎない」方針へ転換した。以前は個々に任せていたウエートトレーニングをグループ化し、互いの競争心をあおる体制とした。永山監督は「以前は空いている時間に個々でという感じだったが、学生はなかなかやらない。見張りも増やした」と明かす。

寮での食事管理も徹底され、「何グラム食べよう」という細やかな指導が行われた。その結果、昨季と比べてFW陣の平均体重は5キロ程度増加し、基本のフィジカルで負けない体づくりが完成した。永山監督は「ウエートは全員が揃わなくてもできる。そこに一番力を入れた」と、選手たちのたくましさを実感している。

限られた時間の中で掴んだ歓喜の瞬間

関学大の主な2つのキャンパスが離れているため、選手の時間を合わせるのが難しく、全員で全体練習ができる時間は限られている。しかし、永山監督は「言い訳にしない」と選手たちに語りかけ、フィジカル強化に注力してきた。「体は大きくなってきたのかな」と語るとおり、たくましくなった紺グレのフィフティーンが「フィジカル勝負」にこだわり、ついに歓喜の瞬間を迎えた。