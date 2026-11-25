関西電力と関西大学がパナソニックなどと共同でペロブスカイト太陽電池の実証実験を行うと発表。関西大学高槻ミューズキャンパスの学舎窓枠に、ガラス型ペロブスカイト太陽電池モジュールを導入する。

関西電力と関西大学は2026年11月20日、パナソニックホールディングス（以下、パナソニックHD）、パナソニック環境エンジニアリング、関電エネルギーソリューションと共同で、「ペロブスカイト発電実証試験に関する基本協定書」を締結したと発表した。

ペロブスカイト太陽電池を大学施設に導入し、設置・運用方法や発電量の予測精度などを検証する。 ペロブスカイト太陽電池は、パナソニックHDが開発を進めるガラス型の太陽電池モジュールを導入する。 窓やフェンス、天窓などでの利用を想定した建材一体型の構成が特徴で、建材として利用可能な強度を持つガラスで、ペロブスカイト層を挟み込むかたちで封止する構造を持つ。 同社ではこのガラス型ペロブスカイト太陽電池「エネフェース」を、2029年4月から量産を開始する計画だ。

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実証において関西電力は各社が有する技術・知見を結集し、ガラス型ペロブスカイト太陽電池の実建物への導入から運用まで、一連の実証を推進する。 また、分散型エネルギーリソースのAI制御ソリューション「SenaSon」を活用し、気象条件などに基づいてペロブスカイト太陽電池の発電量を予測するとともに、実際の発電量との比較を通じて、その予測精度を検証するとしている。