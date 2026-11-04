関蓮太郎選手が史上最年少14歳で巨人入りを果たす異例の育成ドラフト指名

川崎向丘中の関蓮太郎捕手が14歳で読売巨人軍に育成ドラフト5位指名された。史上最年少かつ中学生史上初の快挙。U15W杯での活躍や強肩走力、今後の寮生活と育成方針を解説。

川崎市内のホテルで4日、 読売巨人軍 から 育成ドラフト 5位で指名された 川崎向丘中学校 の 関蓮太郎 捕手（14）が指名会見を行った。ドラフト会議で指名された選手として14歳は史上最年少であり、中学生の指名は史上初という極めて異例のケースである。

史上最年少指名がもたらす周囲の反響

関蓮太郎選手はメディアからの注目に戸惑いを感じている模様だ。SNS上ではフォロワー数が約5000人増加し、見知らぬ人々から「凄いね」といった褒め言葉を寄せられているという。LINEでも不特定多数の人物から友達申請が届くなど、急激な関心の高さに驚きを隠せない様子を示した。

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しかし、関蓮太郎選手自身は不安を打ち消すように前向きな姿勢を強調している。同じドラフトで指名された選手との集合イベントにおいて、先輩選手们から「お兄ちゃん感覚で来ていい」といった温かい言葉をかけられたことで、今後はワクワクとした気持ちで野球に取り組めるようになると語った。

中学卒業後の寮生活と育成方針の具体的な計画

関蓮太郎選手は中学卒業後、読売巨人軍の選手寮に入りながら全日制の高校に通学する意向を固めた。まずは基礎的な体づくりから始める必要があるものの、中学生という年齢故に難しさも感じている。しかし、4年後または5年後には支配下選手登録を目指し、一歩ずつ確実に進んでいく考えだ。

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関蓮太郎選手は3軍の練習や試合に携わりながら成長していくことを目標としている。強肩と走力を活かした捕手としての育成を通じて、将来的には一軍でプレーできる選手へとステップアップすることを目指している。

U15W杯での主将としての活躍と具体的なデータ

関蓮太郎選手の体格は身長1メートル79、体重82キロで、中学生としては驚異的なサイズ感を誇る。右打ちの捕手として、打力だけでなく守備力も兼ね備えた万能プレイヤーである。9月下旬から10月上旬にかけてメキシコで開催されたU15W杯では、日本代表の主将としてチームを率いた。

大会を通じて関蓮太郎選手は4番打者として起用され、通算打率.333、2本の本塁打、11打点を記録した。これらの成績が認められ、敢闘賞とベストナインのタイトルを獲得。強肩を生かした二塁送球は2秒を切る速さを持ち、50メートル走も6秒台前半を記録するなど、恵まれた身体能力を武器にしている。