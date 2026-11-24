参院の野党6党は24日、国会内で国会対策委員長会談を開き、政治資金パーティーに官僚を呼び企業関係者に政策を説明させた関芳弘文部科学相に対する問責決議案を提出する方針で一致した。関氏がパーティーの開催回数を巡り虚偽と疑われる答弁をし、明確な…

参院の野党6党は24日、国会内で国会対策委員長会談を開き、政治資金パーティーに官僚を呼び企業関係者に政策を説明させた関芳弘文部科学相に対する問責決議案を提出する方針で一致した。

関氏がパーティーの開催回数を巡り虚偽と疑われる答弁をし、明確な説明責任を果たしていないとした。 政府与党が重視する消費税減税関連法案の参院審議に当面、応じない方針も確認した。 参院では与党の議席が過半数に届かず、問責決議案が提出されれば可決される可能性がある。 可決されても法的拘束力はないが、国会審議は停滞する公算が大きい。

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問責決議案の提出時期を一任された立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は会談後、記者団に「『政治とカネ』についてさまざまな問題が指摘されている。 文科相の任にあらずと言わざるを得ない」と述べた。 提出時期は「政権の動きなどを見定める」とした。 公明党の岡本三成代表は記者会見で、高市早苗首相の任命責任に触れ「どうすることが最も政治への信頼を回復できるかに主眼を置いてもらいたい」と注文した。

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一方、首相は官邸で記者団に関氏の進退について問われ、「説明責任を自身でしっかり果たしている」との認識を示した。 問責決議案に関しては「参院の各党各会派が判断することだ」などと述べるにとどめた。