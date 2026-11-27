参院は27日の本会議で、政治資金パーティーに官僚を呼んで企業関係者に政策を説明させた関芳弘文部科学相に対する問責決議案を与党などの反対多数で否決した。これを踏まえ、高市早苗首相は関氏を続投させる方針を示し、与党は消費税減税関連法案の審議を…

参院は27日の本会議で、政治資金パーティーに官僚を呼んで企業関係者に政策を説明させた関芳弘文部科学相に対する問責決議案を与党などの反対多数で否決した。 これを踏まえ、高市早苗首相は関氏を続投させる方針を示し、与党は消費税減税関連法案の審議を急ぐが、野党は疑念が払拭されていないとして、関氏への追及姿勢を崩していない。

決議案は立憲民主党など野党8党派が共同提出した。 採決結果は投票総数244票。 賛成が120票、反対は124票だった。4票差で反対が賛成を上回った。 参院で与党は過半数に届いておらず、決議案に賛同する野党と議員数が拮抗する中、日本保守党2人と無所属議員6人の投票行動が焦点だった。

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与野党は水面下で多数派工作を強めていたが、採決で保守2人と無所属3人が反対した。 決議案否決を受け、首相は27日、「国民に疑念を持たれないよう襟を正すべきだ」と述べ、関氏に説明責任を果たすよう求めた。 関氏のパーティーに関しては「一般論として法的に問題はない」との認識を重ねて示した。 関氏は「丁寧に説明を重ねたい。