関芳弘文部科学相は20日夜、2024年に開いた政治資金パーティーにおいて官僚を招き企業関係者に政策説明を行わせた問題について、同様に官僚が参加したパーティーが3件追加され計5件になったことを明らかにした。経済産業省や厚生労働省の課長を招いてバイオ産業の振興などを説明させた経緯を説明し、辞任の考えはないと述べた。番組では、議員会館内での商行為として企業と官僚のマッチングを疑う声や、虚偽答弁が野党の攻撃材料となる懸念、さらには大臣の更迭に対する失望感といった論点が議論された。

関芳弘 文部科学相は20日夜、官僚を呼んで企業関係者に政策を説明させた24年の 政治資金パーティー を巡る問題について記者団の取材に応じ、同年に開いた別の3件のパーティーにも官僚が参加していたと明らかにした。

官僚が参加したパーティーは計5件となった。 辞任する考えは否定した。 関文科相はこれまで、24年3月と6月に「関芳弘政経バイオフォーラム」として開いた会費9万円のパーティーに、それぞれ経済産業省と厚生労働省の課長を呼んでバイオ産業の振興や治験制度について説明させたとしていた。 MCの羽鳥慎一は「官僚を講師にした。

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企業関係者も集めた、引き合わせたんじゃないかという話です」と振った。 石原は「これ、議員会館内の商行為ってところから始まってね。 じゃあ、内容をみてみたら、企業と官僚をマッチングしているんじゃないかという話だったということなんですけれども、企業と官僚を引き合わせた中で何が行われるのかってこと。 虚偽答弁うんぬんということに関しては野党としては攻撃材料になる。

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重要2法案の消費税と議員定数がありますからなんだろうな、ということだと思うんです」と問題の概要を話した。 その上で「なんかやっぱり、こういうこと言っちゃいけないけど、セコいっていうか、規模が小さい、何なんだろう…何でこんなことするの？ って。 余計なことをしたために…いずれ出てきたときにつつかれるようなことをするのかな、って感じがしますよね」と嘆いた。

羽鳥が「なんらかの目的があってやったんでしょうね」と返すと、さらに石原は「それがお金なのか、それが別件の何かって勘ぐられてしまうようなことをしないで、だから議員はちゃんと身を正しくして、大臣のような大きな職責を果たせる人間として頑張っているから大臣にしようって、国を任せますってなるわけだから。 僕はいちいち失望させないでほしい。 もう1人大臣が更迭されていますからね」と話した。