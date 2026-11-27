与党・野党とも参院で過半数を持たない中、関氏に対する問責決議案は6人の無所属議員の動向によって狭い差で否決された。高市早苗首相は関氏の辞任方針を明確にしているが、審議への影響が懸念される。

与党、野党とも参院で過半数を持たない中、賛否の動きは、激しく拮抗（きっこう）。 最終的に、6人の 無所属議員 の動向が可否のかぎを握っていたが、わずかの差で反対が賛成を上回る結末となった。

問責決議案は法的拘束力を持たず、もし可決されていても関氏の進退問題にただちに直結するわけではなかったが、関氏の国会での説明内容が、野党の問責提出のきっかけにもなった。 高市早苗首相は、関氏について「説明責任を果たしている」と主張し、辞任させる考えがないことを明言しているが、結果次第では、高市首相肝いりの消費税関連法案の参院審議や連立を組む日本維新の会肝いりの衆院議員定数削減法案の今後の参院審議に影響を与えるのは避けられない情勢だった。

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高市首相は9月の内閣改造で、旧安倍派出身で、派閥パーティー裏金事件で自民党の処分を受けた、自身に近い簗氏、関氏の「裏金議員」2人を初めて閣僚に起用。 もし簗氏に続いて関氏も辞任となった場合には、自身の任命責任が強く問われるだけに、法案審議の行方にも影響しかねない可能性があった。 過去にも問責決議案が可決されたケースは多いが、直後に辞任したケースはほとんどない。 直近では、1998年、防衛庁（当時）の背任・証拠隠滅事件をめぐり責任が問われた額賀福志郎・防衛庁長官（当時）に対する問責決議案は可決されたが、額賀氏が辞任したのは約1カ月後。