関根勤、いわたまありとのコラボ動画で絶賛！「細かすぎて伝わらないモノマネ」に大爆笑

タレントの関根勤がYouTubeでマルチタレントのいわたまありをゲストに迎え、互いの芸風を称賛し合う一幕があった。いわたのTikTokでの人気や武術太極拳での世界一経験にも触れつつ、関根が「細かすぎて伝わらないモノマネ」を絶賛する場面が話題に。

タレントの 関根勤 が自身のYouTubeチャンネルで、マルチタレントの いわたまあり をゲストに迎えた動画を公開し、大きな反響を呼んでいる。 いわたまあり は兵庫県出身の女優で、「花王ビオレ」や「タウンワーク」などの大手テレビCMに出演するほか、TikTokで「現代の女性あるある」をテーマにしたショート動画を投稿し、瞬く間に人気を集めた。

その演技力の高さから、日本テレビ系「今夜くらべてみました」や「しゃべくり007」などの人気番組にも出演し、話題をさらっている。 さらに、武術太極拳（カンフー）の実力者でもあり、2017年には「第7回世界伝統武術大会」で世界一に輝くという、まさにマルチな才能の持ち主だ。 関根は今回のコラボレーションについて、自身のチャンネルでこう告白した。

「僕はずっと、YouTubeの『49秒お笑いバトル』の動画をずっと見てて…」。 これは、芸人たちが49秒のショートネタで笑いの腕を競い合う「まいにち賞レース」という企画で、いわたも定期的に出演しているという。 関根はその動画を見て、「すっごい人がでてきたな」と思ったそうだ。 いわたは「えっ、ほんまですか！？

関根さんに見ていただけていたんですね」と感激の表情を見せた。 関根はさらに、いわたの持ちネタである「細かすぎて伝わらないモノマネ」を絶賛し、「昔、テレビで『ザ・細かすぎて伝わらないモノマネ』という企画があって、年に数回やってたんだ。 あれに出てたら、いわたさんは優勝できてたよ」と語った。 そのネタとは、いわたが「白金女子」というキャラクターを演じるものだが、関根が「白金女子…」と言いかけると、いわたが「港区女子です！

」と即座にツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。 この掛け合いに関根は「凄かったですよ、俺めっちゃ笑ったもん」と大絶賛。 いわたのネタの細かさと、その絶妙なタイミングに、関根も思わず笑いが止まらなかったようだ。 この動画には視聴者からも多数のコメントが寄せられ、「関根さん、いわたまありを見つけてくれてありがとうございます」「まさかのコラボ」「いわたまありさん初めて知りました。

関根さんが好きそうなタイプの芸風ですね！ 」「いつかやるかと思って楽しみにしてました。 予想以上に笑いこけました！ 」など、二人の化学反応を絶賛する声が相次いでいる。

関根もいわたも、それぞれのファン層を超えて新たなファンを獲得したようだ。 今回のコラボは、ユーチューブならではの自由な発想と、二人の実力ががっちりと噛み合った好例と言えるだろう。 今後も、このような異色の組み合わせによるコラボが増えることを期待したい。 関根のチャンネルでは、今後も様々なゲストを迎えてトークを繰り広げる予定で、その内容にも注目が集まっている





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