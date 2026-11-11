関根勤・久本雅美が明かすさんま・たけし伝説の裏話

ABCテレビ『これ余談なんですけど…』で関根勤、久本雅美、くっきー！が出演。明石家さんま、ビートたけし、笑福亭鶴瓶、萩本欽一の芸能界伝説の裏話を赤裸々に語る。

きょう11日放送の関西ローカル番組『 これ余談なんですけど…』（ ABCテレビ 、午後11時10分～）において、ベテランタレントの 関根勤 氏と comedians の 久本雅美 氏、そして くっきー！ 氏がスタジオに揃い、芸能界の生き字引として知られる彼らが、テレビスターたちの伝説的な余談を語った。

さんまの謝罪と厳しすぎる笑いへの姿勢

関根勤氏はこの番組で「明石家さんま 女性タレントOに謝罪」というトピックを取り上げ、明石家さんま氏に関するエピソードを披露した。一同から、さんま氏が笑いに貪欲であり、その基準は一般人に対しても非常に厳しいという様子が次々と明かされた。関根氏のトークを通じて、トップ芸人の舞台裏にある人間味あふれる一面や、プロとしての厳しさが浮き彫りになった瞬間でもあった。

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ビートたけしから受け取る漢気MAXのお小遣い

久本雅美氏は「漢気MAX！ビートたけしのお小遣い」というテーマで登壇し、ビートたけし氏から直接渡されるお小遣いについて詳しく語った。この話題は、単なる金銭の授受ではなく、師弟関係や業界内の独特な絆、あるいはたけし氏の人物像を示すものとして視聴者の興味を引いた。久本氏の語り口からは、たけし氏との間に流れる特別な空気感や、彼が持つ圧倒的な存在感が伝わってくる内容となった。

鶴瓶の激怒とテレ東出禁事件の真相

関根勤氏はさらに、「笑福亭鶴瓶 テレ東出禁の珍事件」という驚きのトピックで、鶴瓶氏から直接聞いたという珍事件の真相を明かした。また、かつて関根氏が出演していた『A-Studio』にまつわる裏話も披露され、番組最後の鶴瓶氏のゲスト感想発表時の出来事が紹介された。ある時、タモリ氏が「鶴瓶、あそこがない方がいい」と発言した際、鶴瓶氏が激怒したというエピソードは、番組制作現場における緊張感と個性的なキャラクターの衝突を描くものであった。

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萩本欽一と大道具チーフのせめぎ合い

伝説のバラエティ『欽どこ』を題材にした「萩本欽一VSスタッフ」のセクションでは、コロコロと言葉を変える師匠・萩本欽一氏のエピソードが語られた。ある日、萩本氏がセットを見て「ここに落とし穴があったら、見栄晴が出てきて落ちたら、おもしろいじゃん」と提案した際、大道具チーフは徹夜でそのセットを作成した。しかし翌日、萩本氏は「こんなのあったら危ない。フタしといて」と命じ、スタッフの努力を一瞬で無にするような言動を見せた。

我慢の限界と忘年会での決意表明

そんなやり取りが続いた後、番組の忘年会に出席した大道具チーフはついに我慢の限界を迎えた。彼は「もう我慢できない。今日は俺は言う」と意気込んでおり、長年にわたるストレスや不満をぶつける場面が想像される。このような芸人とスタッフの間の葛藤や、伝説的な番組制作現場の熱き想いが、関根勤氏の語りによって鮮やかに蘇った形となった。今回の放送は、現在の若手タレントにとっても、過去の芸能界の空気を学ぶ貴重な機会となったであろう。