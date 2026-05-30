Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

関東インカレで見えた有力校の現在地 早大・青学大・明治大・東洋大の戦力分析

スポーツ News

関東インカレで見えた有力校の現在地 早大・青学大・明治大・東洋大の戦力分析
箱根駅伝関東インカレ早稲田大学
📆5/30/2026 12:17 AM
📰ExciteJapan
61 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 56% · Publisher: 51%

関東インカレの結果から、箱根駅伝に向けた早稲田大学、青山学院大学、明治大学、東洋大学の現在地を分析。各校の入賞者、課題、戦力再構築の状況を詳しく报道。

このニュース記事は、 関東インカレ での各大学の実績を通じて、 箱根駅伝 に向けた有力校の現在地を分析する前編である。 早稲田大学 は、2部ハーフマラソンで吉田蔵之介が2位、野田顕臣が6位に入り、2部10000mでは髙石樹が日本人3位の8位入賞、2部1500mではルーキーの畑中蓮が5位、5000mでは野中恒亨が4位と、総合的に好成績を収めた。

前回の箱根で活躍した上原琉翔、青木瑠郁、高山豪起が卒業したものの、野中、辻原輝、高石、吉田らが順調で、飯國新太や鼻野木悠翔も自己ベストをマークするなど、戦力は着実に整っている。2部ハーフでは鳥井健太4位、福冨翔9位、2部1500mでは榅山一颯2位、大藪遥斗3位、2部3000m障害では本間創3位、2部5000mでは小河原陽琉6位、折田壮太9位と、平地種目での入賞者が小河原だけという懸念材料もある。 副主将の平松は「自分たちには青学スタイルがある」と語るが、折田は「勝ってから言うべき」と現状への厳しさを示し、黒田朝日という大エースが抜けた今季は「平地で勝たないといけない」と決意を語った。4年生で前回箱根経験者は平松だけだが、3年生に折田、小河原、飯田翔大、佐藤愛斗、安島、黒田然、2年生には石川浩輝、上野山拳士朗、神邑亮佑、榅山らが控え、選手層は厚い。

ただし、ゲームチェンジャーとなる存在が現時点では見当たらず、夏からギアを上げて箱根で笑う力を養うことが求められる。 明治大学は、2部ハーフで新谷倖生が7位入賞したが、牟田颯太は35位と振るわず、藤田敦史監督から「突っ込みすぎ」と指摘された。2部10000mでは桑田駿介9位、植坂嶺児21位、牟田凜太28位と、表彰台には届かなかった。 昨年はトラック種目で入賞者ゼロだったが、ハーフで帰山侑大（現ヤクルト）優勝、山川拓馬（現トヨタ自動車）4位と見せ場はつくった。

しかし、山川、佐藤圭汰（現ナイキ・スウッシュTC）、伊藤蒼唯（現富士通）、帰山といった有力選手がごっそり抜けた今季はチーム再構築の重要なシーズンであり、関東インカレで出鼻をくじかれた格好だが、4年生の奮起が鍵となる。 東洋大学は、1部5000mで柴田侑が8位、小林竜輝16位、村尾恭輔23位、1部10000mで小田伊織23位、三宅駿26位、1部1500mで田村亘之介8位、1部3000m障害で橋本健市13位、1部ハーフで熊井志岳8位、中島巨翔11位、村木風舞22位と、全体的に精彩を欠いた。

ヴィクター・キムタイ（現埼玉医科大学グループ）と斎藤将也（現SUBARU）が抜けた穴は柴田だけでは埋められず、5000mと10000mの出場組に加え、熊井や中島、新留学生のアロン・キプランガットらの奮起が求められる。1部ハーフでは木村隆晴13位、馬場大翔15位、小野真和20位、1部1500mでは藤本祐輔、馬場アンジェロ光、生天目温が決勝進出を逃し、1部5000mは松井海斗と林柚杏がDNS、飯田ケビン28位、1部10000mでは迎暖人13位、濱中尊15位、松井はDNSと、主力の欠場も目立った。 箱根での惨敗後、全日本大学駅伝の関東地区選考会は危なげなく突破したが、「東洋は大丈夫か」という不安が残り、秋までにどこまで戦力を整えられるかが焦点となる

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ExciteJapan /  🏆 125. in JP

箱根駅伝 関東インカレ 早稲田大学 青山学院大学 明治大学 東洋大学 大学駅伝 駅伝競走

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-30 03:17:00