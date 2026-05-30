関東インカレで見えた有力校の現在地 早大・青学大・明治大・東洋大の戦力分析

関東インカレの結果から、箱根駅伝に向けた早稲田大学、青山学院大学、明治大学、東洋大学の現在地を分析。各校の入賞者、課題、戦力再構築の状況を詳しく报道。

このニュース記事は、 関東インカレ での各大学の実績を通じて、 箱根駅伝 に向けた有力校の現在地を分析する前編である。 早稲田大学 は、2部ハーフマラソンで吉田蔵之介が2位、野田顕臣が6位に入り、2部10000mでは髙石樹が日本人3位の8位入賞、2部1500mではルーキーの畑中蓮が5位、5000mでは野中恒亨が4位と、総合的に好成績を収めた。

前回の箱根で活躍した上原琉翔、青木瑠郁、高山豪起が卒業したものの、野中、辻原輝、高石、吉田らが順調で、飯國新太や鼻野木悠翔も自己ベストをマークするなど、戦力は着実に整っている。2部ハーフでは鳥井健太4位、福冨翔9位、2部1500mでは榅山一颯2位、大藪遥斗3位、2部3000m障害では本間創3位、2部5000mでは小河原陽琉6位、折田壮太9位と、平地種目での入賞者が小河原だけという懸念材料もある。 副主将の平松は「自分たちには青学スタイルがある」と語るが、折田は「勝ってから言うべき」と現状への厳しさを示し、黒田朝日という大エースが抜けた今季は「平地で勝たないといけない」と決意を語った。4年生で前回箱根経験者は平松だけだが、3年生に折田、小河原、飯田翔大、佐藤愛斗、安島、黒田然、2年生には石川浩輝、上野山拳士朗、神邑亮佑、榅山らが控え、選手層は厚い。

ただし、ゲームチェンジャーとなる存在が現時点では見当たらず、夏からギアを上げて箱根で笑う力を養うことが求められる。 明治大学は、2部ハーフで新谷倖生が7位入賞したが、牟田颯太は35位と振るわず、藤田敦史監督から「突っ込みすぎ」と指摘された。2部10000mでは桑田駿介9位、植坂嶺児21位、牟田凜太28位と、表彰台には届かなかった。 昨年はトラック種目で入賞者ゼロだったが、ハーフで帰山侑大（現ヤクルト）優勝、山川拓馬（現トヨタ自動車）4位と見せ場はつくった。

しかし、山川、佐藤圭汰（現ナイキ・スウッシュTC）、伊藤蒼唯（現富士通）、帰山といった有力選手がごっそり抜けた今季はチーム再構築の重要なシーズンであり、関東インカレで出鼻をくじかれた格好だが、4年生の奮起が鍵となる。 東洋大学は、1部5000mで柴田侑が8位、小林竜輝16位、村尾恭輔23位、1部10000mで小田伊織23位、三宅駿26位、1部1500mで田村亘之介8位、1部3000m障害で橋本健市13位、1部ハーフで熊井志岳8位、中島巨翔11位、村木風舞22位と、全体的に精彩を欠いた。

ヴィクター・キムタイ（現埼玉医科大学グループ）と斎藤将也（現SUBARU）が抜けた穴は柴田だけでは埋められず、5000mと10000mの出場組に加え、熊井や中島、新留学生のアロン・キプランガットらの奮起が求められる。1部ハーフでは木村隆晴13位、馬場大翔15位、小野真和20位、1部1500mでは藤本祐輔、馬場アンジェロ光、生天目温が決勝進出を逃し、1部5000mは松井海斗と林柚杏がDNS、飯田ケビン28位、1部10000mでは迎暖人13位、濱中尊15位、松井はDNSと、主力の欠場も目立った。 箱根での惨敗後、全日本大学駅伝の関東地区選考会は危なげなく突破したが、「東洋は大丈夫か」という不安が残り、秋までにどこまで戦力を整えられるかが焦点となる





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