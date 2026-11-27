参院本会議で関文部科学相への問責決議案が自民・維新などの与党反対で否決された。法的問題なしと判断した高内閣は関氏の続投を決めた。野党との審議再開日程は合意に至った。

参議院 は九月二十七日の本会議において、立憲民主党など野党八党・会派が提出した 関文部科学相 への 問責決議 案を、自民党と日本維新の会を中核とする与党側の反対多数によって否決した。この結果、 関文部科学相 は職を維持することになり、 高内閣 は現在の人材配置を継続する方針を固めた。

問責決議案の採決結果と投票状況

欠員と議長を除く参議院の過半数は百二十三議席であり、与党会派の合計是一百十九議席、野党会派は一百二十議席でいずれも過半数に届かなかった。激しい多数派工作が展開された結果、投票総数二百四十四票のうち賛成百二十票、反対百二十四票という僅差四票で否決された。野党側から日本保守党の二人と無所属の三人が反対票を投じたことが、否決の方向性に影響を与えた。

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決議案は立憲民主党、国民民主党、公明党、参政、共産党、いのちの党、社民党、そして参議院会派である沖縄の風が九月二十六日に共同で提出していた。関氏が利害関係にある省庁職員を政治資金パーティーに同席させたこと、職員を集めたパーティーへの関与、そしてその回数について説明を変更した点などが主な理由として挙がった。

政府・与党の主張と関氏の態度

政府側および与党側は、関氏の行為に違法性はなく、問責決議の対象となるような事態ではないと強く主張していた。決議案の否決を受け、高首相は首相官邸で記者団に対し、法的な問題はないとし、本人が説明責任を果たすべきだと語った。高首相は関氏の続投させる考えを明らかにした。

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関文部科学相は記者団に対し、文部科学行政にしっかりと励み、少しでも役に立てるよう全力で頑張っていくとの言葉を述べた。この発言は、問責決議の否決後に行われたもので、相が今後の行政運営に対する決意を表明する場となった。与党はこの結果を受け、政府としての責任体制を維持する姿勢を明確にした。

今後の審議再開日程と法案動向

今後は問責対応のために中断していた消費税減税および支援金法案などの審議が焦点となる。与党は九月三十日に参議院での審議を再開するよう求めたが、野党側はこれを受け入れなかった。双方の調整の結果、審議再開日は十二月二日となることで合意に至った。

与党は、同法案に加え、衆議院選挙制度見直し法案の成立を目指す方針を示している。その実現に向けて、小幅の会期延長も視野に入れるとしている。これにより、政治日程における立法作業の再開が期待されるが、野党との関係は依然として緊張した状態が続く見込みである。

政治資金規正法をめぐる争点の整理

今回の問責決議の核心には、政治資金パーティーにおける省庁職員の関与があった。関氏は企業関係者を集めたパーティーで、利害関係にある省庁職員を同席させていた。これに対して野党は、職権の乱用や政治資金規正法違反の疑いを指摘し、関氏の説明責任を問う形で決議案を提出していた。しかし与党は、こうした行為が明確な違法性に該当しないと判断し、否決に持ち込んだ。

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関氏は説明の変更に触れたことも争点の一つであった。パーティーへの関与回数について説明が前後して変化していたことが野党の追及を招いた。政府側はこの点についても、違法性を伴わないため問責には値しないと一貫して主張しており、最終的にその見解が採決で支持される結果となった。