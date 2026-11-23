野党各党は、政治資金パーティーに官僚を呼び企業関係者に政策を説明させた関芳弘文部科学相について、24日にも参院での問責決議案提出に向けて協議し、辞任要求を強め… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

野党各党は、政治資金パーティーに官僚を呼び企業関係者に政策を説明させた 関芳弘 文部科学相について、24日にも参院での問責決議案提出に向けて協議し、辞任要求を強める方針だ。

関氏は辞任を否定し、高市政権幹部も「法的に問題ない」として説明責任を果たすよう求めるにとどめる。 ただ、自民党は今国会の最重要法案とする消費税減税関連法案の参院審議などへの影響を警戒。 関氏の進退を巡る与野党攻防の激化は必至だ。 与党が圧倒的多数を占める衆院と異なり、参院は与党少数のため問責決議案が可決される可能性がある。

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野党間協議では、政治資金パーティーに官僚を呼んだのは倫理的に問題があるとして、提出に賛同する意見が多数を占めるとみられる。 関氏は20日夜、パーティーへの官僚出席に関し、国会審議で説明した2024年の2件に加え、3件あったと記者団に説明。 野党は「虚偽答弁」（国民民主党の玉木雄一郎代表）と反発を強めている。 これに対し政権幹部は「自分でミスに気付いた。

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虚偽答弁とは言わない」と擁護。 進退に関し「首相が判断することだ」と強調する。 自民の鈴木俊一幹事長は21日の記者会見で「重要な二つの法案の成立に向けて、阻害要因をなくすことを基本に判断すべきだ」と述べた。 交代の可能性を示唆したとも受け取れる発言に対し、木原稔官房長官は22日「個々の人事に関する発言ではないと確認した」と軌道修正を図った。 （共同）