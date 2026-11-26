立憲民主など野党8党派が提出した関芳弘文部科学相への問責決議案が27日、参院本会議で採決される。与党は否決へ向け全力を注ぐ一方、賛否未定の議員動向が政局の鍵を握っている。

立憲民主党 など野党8党派は26日、 関芳弘 文部科学相への 問責決議案 を 参議院 へ共同提出した。この決議案は27日に予定されている参院本会議で採決が行われる。野党側は関氏の辞任を強く求める圧力を高めており、政局の行方が注目されている。

政権側は関氏の続投方針を崩していないものの、与党は否決を目指す動きを加速させている。しかし、参議院で与野党が拮抗した状態にあるため、少数派工作の激化が予想される。賛否を明らかにしていない日本保守党と無所属議員計6人の動向が、採決の行方を左右する最大の焦点となっている。

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政治資金パーティー問題の経緯

今回の問責決議案の発端は、関芳弘文部科学相が開いた政治資金パーティーに関連する事案である。2024年3月と6月に開催されたパーティーにおいて、経済産業省や厚生労働省の課長級官僚を招いたと指摘されている。

さらにこれらのパーティーでは、医薬品などの企業関係者に対して政策説明が行われたことが問題視されている。関氏のパーティーでは、他の通常ケースよりも高額な9万円という会費が設定されていたことも特徴として挙がっている。

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虚偽答弁と行政の公平性

関氏は当初の国会答弁において、官僚を招いたのは計2件であったと説明していた。しかし、後に記者団に対し、2024年に開催された別の政治資金パーティー3件にも官僚が出席していたことが明らかになった。

この事実は、関氏のこれまでの説明と矛盾するものであり、野党側はこれを虚偽答弁として強く批判している。行政機関の中立性や公平性を損なう行為であると見なされており、これを原因として問責決議案の提出に至った経緯がある。

各党派の立場と賛否の分布

問責決議案に賛同を表明したのは、立憲民主党、国民民主党、公明党、参政、日本共産党、れいわ新選組、社会民主主義党、そして参議院会派「沖縄の風」の7党である。これに加え、チームみらいも同決議案への賛同方針を示している。

無所属の永江孝子氏は、決議案の賛成者に加わった。これに対し、日本保守党の北村晴男氏はインターネット番組で反対を明言している。同党代表の百田尚樹氏については、「態度保留」という立場を記者団に対して示している。

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採決に必要な多数と今後の動向

参議院の定数は248人で、現在欠員は2名となっている。27日の採決には関口昌一議長（自民党）が含まれないため、実際に投票権を持つ議員数は変動する。可決に必要な過半数は123人となる。

現状では与野党の支持議員数が拮抗している状況であり、賛否未定の日本保守党と無所属議員6人の投票行動が決定打となる。永江氏を除く無所属議員5名、すなわち立民出身の福山哲郎副議長、泉房穂氏、平山佐知子氏、望月良男氏、斉藤健一郎氏の動向が注目されている。

立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は、提出理由について行政の公平性を損なうものであり、熟慮を重ねた結果責任を問うものだと強調した。自民党の松山政司参議院議員会長は、国会の停滞は許されず、否決に向けて全力を尽くすと訴えている。