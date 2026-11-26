野党8党派が参院に提出した関芳弘文科相問責決議案の採決日程が確定した。与野党勢力接近で無所属議員の動向が結果を左右する。官僚招聘問題が政治的焦点。

立憲民主 党、国民民主党など野党8党派は26日、 関芳弘 文部科学相の政治資金パーティーにおける官僚招致問題を受け、関氏に対する 問責決議 案を参議院へ共同提出した。この動きを受け、参議院議院運営委員会の理事会にて、27日に本会議で採決を行うことが正式に決定した。 立憲民主 党の斎藤嘉隆国対委員長は、関氏の行為が行政の公平性を損なうものであると記者団に強調し、決議提起の正当性を訴えた。

議院内勢力拮抗で無所属動向が重要

参議院の定数は248で、現在欠員が2名となっている。議長を除く本会議の投票権を有する議員数は246名であり、問責決議案が可決するために必要な過半数は123議席となる。現在の与党勢力は、自民党と日本維新の会を合わせ119議席を有しており、対するみらいを含む野党9党派は118議席である。このため、与党が否決を目指すものの、与野党の勢力は極めて拮抗しており、日本保守党所属の2名と無所属の6名を含む計8名の対応が採決結果を左右する最大の焦点となっている。

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関文科相と与党の姿勢 行政の公平性巡り対立

関芳弘文部科学相は当初、官僚を招待したのは2件のみだと説明していたが、20日になって2024年に開催した別のパーティー3件にも官僚が出席していたことを新たに発表し、これまでの答弁を覆す事態となった。この経緯を受け、関氏は記者団の進退に関する質問に対し、明言を避けたものの、今後ともご理解いただけるよう真摯かつ丁寧に説明を尽くしていく考えを示した。

これに対し、与党側は関氏の対応を支持する立場だ。木原稔官房長官は記者会見で、関氏について説明責任をしっかり果たしていると評価し、問責決議案の却下を目指す方針を打ち出した。高市早苗首相は任命権者として、野党側の責任追及を重く受け止めるよう、また関氏に指示を下すよう求められる立場にあるが、首相自身からの直接的なコメントはこの段階では報告されていない。

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今国会成立法案への影響と今後の展開

野党側は、問責決議案の採決に先立ち、斎藤嘉隆国対委員長が「熟慮を重ねたが、責任を問う。任命権者の高市早苗首相に重く受け止めてもらいたい」と述べ、政治的な圧力行使の意図を明確にした。決議案が可決された場合、野党は関氏が現職に留まる限り、国会の日程運営において強硬な姿勢を取り続ける公算が強い。これにより、政権側が今国会での成立を目指す消費税減税関連法案の審議や可決に支障をきたす影響が必至である。

政局の行方は、関氏の続投か更迭かという首相の最終判断にかかっている。与党が過半数を確保できない参議院という環境下で、官僚による政策説明会の在り方と政治資金パーティー開催の適正性が問われており、無所属議員たちの意向が参議院運営を巡る今後数日間の政局を決定づけることになる。共同通信の報道によれば、野党側は決議通過後も国会対策を継続する構えであり、政治的緊張状態は当分継続する見込みだ。