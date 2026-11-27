アル・カーディシーヤに所属するメキシコ人FWフリアン・キニョネスは、サウジ・プロリーグでの得点記録で注目を集め、フランスのパリ・サンジェルマンが関心を寄せる候補の一人となった。しかし、パリのクラブへの移籍は、彼の技術的な能力とは関係のない要因、すなわちクラブが近年進めている補強方針に阻まれる可能性がある。

アル・カーディシーヤ に所属するメキシコ人FW フリアン・キニョネス は、サウジ・プロリーグでの得点記録で注目を集め、フランスの パリ・サンジェルマン が関心を寄せる候補の一人となった。

しかし、パリのクラブへの移籍は、彼の技術的な能力とは関係のない要因、すなわちクラブが近年進めている補強方針に阻まれる可能性がある。 キニョネスの名前はパリ・サンジェルマンと結びつけられているが、それが必ずしも移籍成立が近いことを意味するわけではない。 特にフランスのクラブは若手選手の獲得に重点を置くようになっており、アル・カーディシーヤで目覚ましいパフォーマンスを見せているとはいえ、29歳のストライカーと契約する用意があるのかについては疑問が残る。

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こうした状況について、ジャーナリストのエンルモ・イルマン氏は番組『フィ・アル・マルマ』で語り、パリ・サンジェルマンを率いるスペイン人指揮官ルイス・エンリケ監督は、優れた選手たちがクラブへの加入に関心を持っていると常に繰り返していると説明した。 その一方で、クラブ首脳陣がアル・カーディシーヤのストライカー獲得に向けて実際に動くかどうかについては懐疑的な見方を示した。 イルマン氏は、パリ・サンジェルマンが近年は若手選手としか契約していないと指摘した。