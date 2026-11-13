関島寿子の展示 11月14日より開始かご概念の造形化

作家関島寿子が11月14日より展示を開催。1980年代から最新作まで97点展出。かごの概念を造形化する独自の世界観を公開。

作家の 関島寿子 が、身近な植物の皮や蔓などを素材とした バスケタリー 作品の展示を開催する。関島は1970年代に滞在した ニューヨーク で、古来の手法を現代の表現に変えたアメリカの工芸を目の当たりにし、テキスタイルアートとしての視点を獲得したとされる。以降、関島は編組の基本原理を探求し、独自の作風を確立してきた。今回の展示では、1980年代から最新作に至るまでの97点を用意している。

前期会期は2026年11月14日（土）から2027年1月11日（月・祝）までと定められている。展示替えを含む多数の作品を通じて、関島によるかごの概念の造形化、つまりかごについてのかごの実践を丹念に追跡する構成となっている。謎かけのような作品タイトルをヒントに、目の前にあるかたちから作家の思考を読み解く体験は、訪れる者にとって思いがけない頭の体操になり得ると期待されている。

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関島寿子が確立した編組の六技法

関島寿子の芸術的基盤は、編組（へんそ）の六種の技法に対する深い関心の上に成り立っている。関島が注目したのは、絡める、結ぶ、組む、巻く、織る、捩る（もじる）という六つの動作である。関島はこれらの技法の原理を探求する思考のプロセスそのものを可視化する作風を確立していった。関島の視点において、造形的な美しさはあくまで二次的な産物であり、プロセスそのものが表現の核心をなしている。このアプローチは、単なる籠作りを超えた芸術的実践を示している。

繊維技術の根源である縄の形態

2000年代以降、関島寿子は新たなシリーズを加えてその表現を拡張させている。関島の意識は、繊維技術の根源としての綯（な）われた縄の形態に向けられている。関島はこのシリーズにおいて、素材の特性を活かした新たな造形実験を継続している。関島の作品は、材料の物理的性質と芸術的意図の融合を図っている。関島の視点では、素材との対話が作品の生成プロセスにおいて不可欠な要素となっている。

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97点の作品が示す関島の造形实践

今回の展示では、関島寿子が過去40年以上にわたり追求してきた制作の軌跡を総覧できる。関島は1980年代から最新の作品まで、97点の作品を展示する予定である。展示替えを実施するため、来場者には異なる視点からの作品体験が可能となる。関島の作品群は、かごの概念を如何に造形的に具体化してきたかを浮き彫りにする。関島の取り組みは、伝統的な工芸の枠組みを超えた現代芸術としての側面を強く主張している。

作品タイトルが示す思考のプロセス

関島寿子の作品は、謎かけのようなタイトルを持つものが特徴的である。関島はこれらのタイトルを通じて、作品の背後にある思考のプロセスを観客に問いかける。関島の意図は、目の前にあるかたちそのものから、作家がどのような考察を重ねてきたかを読み解くことにある。関島の作品は、視覚的な享受だけでなく、知的な探求を促す要素を含んでいる。関島の芸術は、観客との対話を通じて新たな意味を生み出す場を提供している。