関大が全国大会で初の２勝とはならず 涙する山本監督

関西大学が全国大学野球選手権大会で初の２勝とはならず。試合後の囲み取材で山本浩二監督が涙した。

２１年ぶり６度目出場の北九州市立大は競り負け、全国大会で 初の２勝 とはならず。 試合後の囲み取材で 山本浩二監督 （４７）は涙した。 関大の先発、１９０センチ長身左腕・百合沢飛投手（３年・開星）を装蹄師、前日は左投手で練習。

三回先頭の竹下柚葵外野手（２年・岡山学芸館）がチーム初安打を放つと、古謝志侑内野手（２年・岡山学芸館）の適時打で先制した。 ただ、直後に先発の大石煌心投手（２年・別府鶴見丘）が４失点。 五回には２番手の宮原颯大投手（４年・必由館）が１失点し、４点を追う展開に。 公立校としての意地を見せた全国の舞台だった。

山本監督は「室内はありませんので。 雨が降っていない時にいかに練習をして、雨の日にオフを当てる。 決まったオフの日をうちは作れなくて。 なかなか雨が降らない時期はずっと練習をしていた。

環境がマイナスにならないように工夫してやってきた」と明かす。

「夕方は授業があるので」と朝７時半から全員で練習もしてきた。 春季リーグは昨年まで３年連続２位と苦しい時期も乗り越えてきた。 山本監督は「新たな景色を見せてもらった」と話した後、「ずっと優勝ができなかったので、彼らと一緒に暗闇を走っているような…」と涙。 言葉を詰まらせながら、「それでも彼らがずっとついてきてくれたので。

今日みたいにピッチャーを代えれば次のピッチャが頑張ってくれるし。 代打を出せば思った通り打ってくれるし。 自分の期待には本当に応えてくれる選手です」と感謝を語った





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関西大学 全国大学野球選手権大会 山本浩二監督 涙 初の２勝

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