間寛平GM、野崎塁の埼玉公演初主演に期待 新喜劇出前ツアー2026

吉本新喜劇の間寛平GMと野崎塁が『新喜劇出前ツアー2026』埼玉公演の会見に出席。野崎は地元での初主演に意欲を見せ、間GMはその成長を称え今後の活躍を期待した。

吉本新喜劇 のゼネラルマネージャー（GM）を務める 間寛平 （76歳）と座員の 野崎塁 （30歳）が12日、都内で開催された『寛平GMプロデュース公演 新喜劇出前ツアー 2026』 埼玉公演 の記者会見に臨んだ。

この公演はテレビ埼玉と吉本興業の共催により、8月15日に春日部市民文化会館（正和工業にじいろホール）で行われる。2026年度の全国ツアー25箇所の初公演となり、寛平GMに加え、アキ、山田花子、西川忠志などお馴染みの新喜劇座員が出演する。 また漫才パートにはオズワルド、EXIT、バッテリィズ、ぼる塾、たくろうといった豪華な面々が揃う。 埼玉県出身の野崎は、今回の地元公演で吉本新喜劇初の座長（主演）を務める。 会見で間GMは、野崎の成長を振り返り「GMとして『コテコテの新喜劇を今の座員に見せてくれ』と請われて就任した。

最初の頃はこの子、何もできなかった。 あまり出番もなかった。 しかし、育てがいがあるなと思いながら少しずつ教えていったら、素質があるというか、新喜劇にはなくてはならない存在になってきた。 ゆくゆくは自分の地元で座長を張る新喜劇をしてほしい。

埼玉で座長を張れるように頑張ってほしい。 みなさん、お願いしますわ。 みなさんのおかげでなれるんですよ」と熱く語りかけた。 野崎も初主演の抜擢に「ものすごく嬉しかった。

気持ち悪いキャラクターなどもやらせていただき、皆さんに覚えていただくことも多かったが、全く違った色の『こういうこともできるんだぞ！ 』というのをお客さんに見せることができたら、びっくりしてもらえるかなと思う。 泣けるシーンもあるので、泣かせられるように頑張りたい」と意気込んだ。 また「真横で見て、毎回違っているので、勉強させてもらっている」と間GMから学ぶことの多さを語った。

会見中には、間GMが「新喜劇の中では男前かなって思うじゃないですか？ 顔見たら、やる気のないウエンツみたいな」と発言すると、野崎がすかさず「誰がやる気のないウエンツなんですか！ 」とツッコミを入れるなど、息の合ったかけ合いを見せた。 この公演は、新喜劇の伝統と現代のエンターテインメントが融合した内容となる





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吉本新喜劇 間寛平 野崎塁 新喜劇出前ツアー 埼玉公演

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