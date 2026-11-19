間寛平氏がバブル期に自腹で10万個のアメマバッジを発注し、6300万円の借金を背負った経緯と、その顛末を語った。玉川徹氏との会話から明かされた意外な実態とは。

タレントの 間寛平 氏が、バブル景気時代の大学時代に経験した大きな経済的失敗と、その原因となった「 アメマバッジ 」の発注エピソードを明かした。これはテレビ番組『玉川・ 間寛平 のテレビ未来遺産』での会話に基づいたもので、間氏は当時、無謀な発注契約を結んだ結果、巨額の借金を背負うことになった経緯を振り返っている。

バブル期の無謀な10万個発注契約

間寛平氏は、大学3回生または4回生の頃にテレビで見た「アメマ」というパワーワードに衝撃を受け、その勢いでバッジの制作を思い立ったと語る。玉川徹氏が「番組のお金でプレゼントとかするのかな」と推測した一方で、間氏はこれが全額自費出版によるものであったことを明らかにした。間氏は業者に対して「10万個契約してもらわんと売上が立たない」と説得し、10万個という大量の発注契約を結んだ。契約書には「甲は乙に対し、乙は甲に対し」といった一般的な条項が記載されていたが、誰が責任主体となるのか不明確なまま、間氏は「アメマバッジ代表取締役間寛平」として署名してしまった。

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売れ行きゼロと6300万円の負債発生

この発注により間氏が背負うことになった金額は、単品630円の仕入れ値に10万個をかけた総額、6300万円に達した。間氏は当初、このバッジを配る予定ではなかったと否定し、一応は利益を出して借金を返す算段をしていたと説明する。しかし、現実は厳しく、1個も売れなかったという。間氏は「1つも売れへん……それで借金だらけになっていった」と振り返り、誰も助けてくれない状況の中で、生きるか死ぬかの危機を迎えた。この借金を抱えたまま間氏は東京へ出向き、その後その借金を返すために何かしらの一発当てようとしたが、それは失敗に終わった。

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一時間二十分にわたる曖昧な裁判闘争

この件は単なる経済トラブルで終わらず、間寛平氏は裁判所に呼び出され、「アメマバッジ裁判」に発展した。間氏の回想によれば、当日は業者側は現れず、弁護士のみが来廷していた。裁判は午前10時から開始され、裁判官は槌を打ちながら「まず最初にアメマとはどういう意味ですか？」と問いただした。間氏は「番組でア～メマァ～と言うて、アメママンが出てきて……」と答えようとしたが、裁判官はアメマの意味を理解できず、間氏は1時間20分という長時間にわたり、常に「ア～メマァ～」という言葉と格闘しながら裁判を進めざるを得なかった状況だったという。

敗訴後の屈辱と業界の反応

結果として間寛平氏はこの裁判に敗れた。間氏は法廷の外で、新聞社の取材陣がおり、彼らがずっと笑っていたことを鮮明に覚えているという。間氏は「こっちは生きるか死ぬかの裁判してるんにな」と憤りを示したが、玉川徹氏はそれに対し「全然そう見えないんだよ、寛平さんだと」とツッコむ一幕もあった。このエピソードは、バブル期特有の浮世離れした状況と、間氏の若かりし日の無鉄砲さ、そしてその後に訪れた厳しい現実を象徴する出来事として語られている。