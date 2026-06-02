開発者向けAI開発デバイス「Surface RTX Spark Dev Box」発表、2026年後半発売予定

マイクロソフトが開発者向け新型デバイス「Surface RTX Spark Dev Box」を発表。NVIDIA RTX Spark SoC搭載、128GBユニファイドメモリで大規模AIモデルをローカル実行。開発環境プリインストール、MXC SDKやAion SLMなど新技術も同時発表。

マイクロソフトは、開発者向けの新しいデバイス「Surface RTX Spark Dev Box」を発表しました。 このデバイスは、NVIDIAのRTX Spark SoCを搭載し、CPUとGPUがメモリを共有する128GBのユニファイドメモリを備えています。

これにより、1200億パラメータの大規模AIモデルをローカル環境で実用的な速度で実行できるようになります。 従来はクラウドGPUを必要としていたモデルのファインチューニングも、このデバイス上でローカルに完結できる十分な性能を持っています。 筐体は小型ながら、TDP 100Wの熱設計に対応するためアルミニウム製で、筐体全体がヒートシンクとして機能するユニークな構造を採用しています。 これにより、SoCの1PFLOPSという演算性能を最大限に引き出し、エージェント型AIの開発が可能です。

デバイスには、Visual Studio Code向けのAI ToolkitやGitHub Copilot、Python、Node.jsなどの開発ツールがプリインストールされており、開発者はすぐに作業を開始できます。 また、セットアップ時に不要な機能（例えばウィジェット）をオフにでき、Developer Modeが有効化された状態で提供されます。 さらに、PowerShell 7が既定のシェルとなり、WSL2はGPUパススルーとCUDA対応で構成されているため、RTX SparkのGPU性能をフルに活用できます。

Windows側とWSL2側の両方で開発が可能で、柔軟な環境を提供します。 マイクロソフトは同時に、エージェント型AIの実行基盤として「Microsoft Execution Containers (MXC) SDK」をプレビュー提供することを発表しました。 これは、エージェントのアクセス範囲をポリシーとして宣言し、実行時に制限する新しいレイヤーです。

MXCはAgent 365と統合され、DefenderやEntra ID、Intune、Purviewなどのセキュリティ機能を通じて、企業がWindowsローカルでエージェント型AIを安全に実行できるようにします。 また、オンデバイスで動作する新しいSmall Language Model「Aion 1.0 Instruct/Plan」も数カ月以内に提供予定で、従来よりも高速かつ高効率なローカルAI処理を実現します。

Windows AI APIも拡張され、音声認識の文字起こしがNPUやCPUに対応するほか、CPUによる超解像機能も利用可能になります。 さらに、Microsoft Storeの機能が拡張され、Entra IDを使用する企業向けアプリのインストールが容易になり、IT管理者の負担を軽減します。 Surface RTX Spark Dev Boxは2026年後半に米国Microsoft.com限定で発売予定で、価格は未定です。 他の地域での提供計画は現時点では明らかになっていません





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