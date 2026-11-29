開業から1年、四季をひと巡りした「JWマリオット・ホテル東京」に試泊した。このブランドがようやく手にした言葉と、その先にあるラグジュアリーを確かめに。

タクシーの配車アプリで行き先に「JWマリオット・ ホテル 東京」と入力した。 数分してクルマが到着する。 乗り込んで名前を告げると、運転手は「高輪の──、マリオット ホテル ですね」と言う。 あれ？

と思った。

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“JW”の二文字は、まだ東京の隅々に届いていないらしい。 あとで広報に話すと、品川のマリオットと間違われることは多い、と伏し目がちに認めた。 2025年10月、「TAKANAWA GATEWAY CITY」の23階から30階に開業して1年あまり。 開業直後のホテルは、オペレーションがまだ揺れている。 春夏秋冬をひと巡りして、ホテルは自分のかたちを見せはじめる。2026年11月に試泊するのは遅すぎることはない、と私は考える。