門別康大の1軍定着へスライダー強化と制球改善が鍵

北海道日本ハムファイターズの門別康大投手が1軍昇格に向けてスライダーの精度向上と球の浮きの改善に取り組んでいる。キャンプ中から課題解決に注力。

北海道日本ハムファイターズ の 門別康大 投手が、1軍での定着に向けて スライダー の精度向上と制球の安定化に本格的な改善を図っている。 キャンプ 中のブルペン練習では、カットボール中心の投球スタイルから、 スライダー とフォーシームの組み合わせを強化する方向へシフトしている。本人はスラーブと表現しているが、スイーパーのような大きく曲がる球種として位置づけている。1軍の打者相手には、シャープに手元で変化をする球種が要求されるため、この変化量の調整が来年以降の課題となっている。

ファームでは通用するフォーシームやスライダーでも、1軍のレベルではそれが標準であり、それだけでは通用しない現実がある。門別投手は5回、6回と投球が進むにつれて、それまでよくても球が浮いてしまう傾向が見られた。浮いた1球が高確率で強打されるケースが多く、球が弱くつかまらない状態が続くと、それがゾーンの中に入ってしまうという問題があった。ボール球であれば良いが、常にストライクゾーン内に侵入してしまうことが、この2年間の門別投手投球の特徴でもあった。

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試合中の球数管理においても、105、6球を投じた時点で球が浮き、ゾーンに入ってしまう傾向が続いていることが確認された。コーチ陣は、球数が100球を超えた時点でその状況を明確に見極め、ここを厳しく指摘する必要があると判断した。シーズン中と同様のコンディションでの練習ではあるが、特にこの時間帯の質の低下を重視している。普段と同じ感覚で投じているように見えても、実際は弱くなっているという事実を選手に伝え、どう反応するかを見極める時期であるとコーチは指摘している。

指導者の側も、正解を教えるのではなく、選手自身が答えを探すための期間であることを重視している。途中から調子が良くなってきた部分はあるが、それ以前の課題克服が優先される。このキャンプでは、門別投手だけでなく、野手の技術革新も顕著だ。岡城彰吾選手やキャッチャーの藤田大輝選手らも、打球バランスや技術的な変化が表れてきている。形としての完成度が高まりつつあり、チーム全体の底上げが進んでいる状況だ。

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野手陣についても、打つ技術自体に明確な変化が見られている。特に間合いの感覚が良くなってきた点が大きい。ボールを見極めながらスイングする技術が確立されつつあり、これがキャンプの成果として表れている。選手一人ひとりのバランスが良くなってきており、それがチームとしての攻撃力向上につながる可能性がある。門別投手も、このチーム全体の雰囲気や指導方針の中で、自らの課題を克服する機会を得ている。

門別投手にとって、今年は1軍の舞台で戦うための重要なステップとなる年だ。大きく曲がるスラーブ系の変化球だけでなく、真っすぐに見えても手元でキュッと動くフォーシームの質を高める必要がある。特に中盤の投球で球が浮く現象を解消し、常に強いボールをゾーン内に投げ込む技術が求められている。キャンプ終盤に向け、本人が自らの感覚と実際の状態のギャップを理解し、修正を加える姿が注目される。チームの野手陣が良い雰囲気を作り出している中で、門別投手がそれを糧に成長するかどうかが、チームのシーズンに向けた鍵となる。