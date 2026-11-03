長鑫存儲 第3四半期純利益544億元、AI需要で大幅黒字

中国半導体メモリー大手長鑫存儲が第3四半期決算を発表。AI需要により純利益が544億元に伸び、大幅な黒字転換を果たした背景と今後について解説。

中国 半導体 メモリー大手の 長鑫存儲 技術（CXMT）は、第3・四半期決算において株主帰属純利益が544億元（約81億1000万ドル）に達したと発表した。この好調な数値は、人工知能（AI）関連需要の拡大を背景としたメモリー価格の上昇が収益を押し上げた結果である。

AI需要DRAM市場で収益急増

第3・四半期の売上高は、前年同期比613.2％増の1187億1000万元となり、前期比でも19.3％増加した。売上総利益率は前四半期から1.94ポイント上昇し、89.53％となった。

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メモリー価格の上昇や販売数量の増加に加え、1チップ当たりの製造コスト低下が寄与した。データの一時的な記憶を担うDRAMにおいて、CXMTは中国最大手のメーカーとして位置づけられている。

競合優位性と黒字転換の背景

韓国のSKハイニックスやサムスン電子、米マイクロン・テクノロジーは高帯域幅メモリー（HBM）など高付加価値製品の生産を優先する傾向にある。このため、CXMTは従来型DRAM市場において大きな恩恵を受けている。

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26年1月から9月までの期間の売上高は、前年同期比738.5％増の2690億2000万元に達した。株主帰属純利益は1320億4000万元となり、前年同期の52億8000万元の赤字から黒字転換を果たした。

キャッシュフローと資金調達の実績

営業キャッシュフローは1864.5％増の2547億5000万元に拡大した。9月末時点での現金保有額は2851億6000万元と、25年末の519億9000万元から大幅に増加している。この資金力は今後の拡張計画を支える基盤となる。

工場拡張とNANDフラッシュ参入

CXMTは北京、上海、合肥において半導体工場の建設を進めている。将来的には月産能力を12インチウエハー換算で約60万枚へ倍増させる計画がある。また、NANDフラッシュメモリー市場への参入準備も着実に進めている。