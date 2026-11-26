長野県北相木村のアウトドアリゾート「長者の森」が、2026年シーズンの利用延人数を1万3051人と発表。前年比147.7%の大幅な伸長を果たし、コテージやキャンプサイトの人気が高まっている。

長野県 北相木村 に位置する総合 アウトドアリゾート 「 長者の森 」は、2026年シーズン（4月17日〜11月23日）の利用実績において、前年比147.7%となる1万3051人の利用延人数を記録したと発表した。これは昨対比148%という驚異的な成長率であり、人口約650人の小さな村落に対し、約20倍に相当する数の人々が訪れたことを意味する。指定管理事業者である アドバンス株式会社 （本社：兵庫県豊岡市、代表取締役：樋口正輝）は、この数字が施設の本格的な成功と地域活性化への貢献を示していると評価している。

関東広域からの訪問者増加が主因

ネット予約者の居住地別内訳を見ると、東京都が21.1%、長野県が20.0%、埼玉県が14.6%、神奈川県が13.9%を占めた。特に、東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県を含む関東広域からの来場エリアが著しく拡大した。この傾向は、東京方面でのイベント出展やInstagramなどのSNSを活用した情報発信に注力した营销策略が奏功した結果であると考えられる。長野県内でも利用する市町村の数が前年比で増加しており、地域全体への波及効果が確認されている。

Also read 自動車1台分のCFPをサプライチェーン全体で算定、dotDが統合アプリを初公開へ…ケミカルマテリアル Japan 2026

複合施設の強みが季節を越えた成長を支えた

8月の盆休みや9月の連休中には台風接近の影響で天候が悪化する日もあったが、施設のコテージ稼働率が下支え要因となった。標高約1,300mの森に位置する長者の森は、コテージとキャンプサイトを併せ持つ複合型リゾートであり、天候に左右されにくい住居型施設がある点が強みとなっている。この多様な滞在スタイルへの対応が、季節を問わず通年楽しめる施設としての地位を確立し、シーズン全体の利用者を底上げすることに貢献した。団体利用は前年比152%とさらに高い伸び率を示しており、施設全体の収益基盤の安定化に寄与している。

多様な客層に応える環境整備の成果

客層別に分析すると、コテージ利用は平均4.3人で家族やグループ中心であり、キャンプサイト利用は1〜2名中心という違いが見られる。これらは異なる顧客ニーズをそれぞれ捉えており、施設が幅広い層から支持されていることを示している。アドバンス株式会社は、ペットと泊まれるコテージなど、多様な滞在スタイルに応える環境整備を積極的に進めている。長者の森では、アスレチックなどのアクティビティが充実しており、夏場は川遊びエリアや滝壺エリアが避暑地として家族連れや団体に人気を集めている。四季折々の植物に彩られた自然体験の舞台として、子どもから大人まで楽しめる環境が整っている。

Advertisement

今後の展望と地域経済への波及効果

施設内には大広間や大浴場も備えており、団体利用や合宿、グループ行事の拠点としても広く活用されている。北相木村は人口約650人の小さな村であるが、年間を通じて1万人以上の人々が訪れることは、地域経済にとって極めて大きなインパクトを持つ。観光客の消費が地元商工業や宿泊施設、飲食店などへ波及し、村全体の活性化に繋がる可能性が高い。今後は、夏季に集中していた利用者分散を図り、冬季営業や他の季節にも目を向けた施策を検討していく必要があると指摘されている。

長者の森が掲げる「長野の自然が全部ある」というコンセプトは、単なる観光地としてだけでなく、都市住民にとっての癒やしとリフレッシュの場として定着しつつある。標高1,300mの森が持つ独自の気候や景観、そして整備された施設設備のバランスが、高い評価を得ている要因である。今後もSNSでの継続的な情報発信や、新たなアクティビティの追加により、さらに多くの来場者を得ることにつながるものと期待されている。