TOKYO FMの番組に出演した長野久義は、カープと巨人での移籍選手歓迎会の思い出を語った。特に巨人では杉内俊哉と内海哲也の両コーチが歓迎会を仕切る得意分野として知られており、チーム全体が受け入れ文化に慣れていると賞賛している。

巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した 長野久義 氏（41＝巨人編成本部参与）が22日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado～新・黄金時代～」（日曜前8・00）に出演。

巨人の移籍選手歓迎会について語り、歓迎会幹事を「得意分野」とする巨人関係者も明かした。 この日は番組アシスタントを務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（41）と「プロ野球と移籍の話」についてトーク。 毎年シーズンオフには各チームで移籍選手の加入があるが、佐藤氏から「移籍してきた選手の歓迎会とか、そういうのってやったりします？ 」と聞かれると「やります、やります」とまずは返答する。

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「キャンプ中ですね、だいたい。 キャンプの最初の休みの前とかに。 僕もカープに移籍した時はやってもらいました。 ジャイアンツに入ったルーキーの時も最初に宮崎で先輩方に誘ってもらって」と長野氏。

「カープの時はピッチャーも野手も1軍の全員だった気がします」と懐かしんだ。 また、巨人では「ポジションごととか…。 ジャイアンツの場合はピッチャーは杉内さんと内海さんも選手にまぎれて歓迎会してるんで。 凄くいいですよね」と杉内俊哉投手チーフコーチ（46）＆内海哲也投手コーチ（44）の名前を出し、「多分、自分たちが企画してるんじゃないかな」と杉内、内海両コーチがむしろ先頭に立って移籍投手の歓迎会を開催していると明かした。

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「これは内海さんとか得意分野だったんで、現役のころから。 だいたいあの人が音頭を取って選手集めてっていうので、僕たちがついていくみたいな形で。 コーチになっても得意分野を生かしてるんだ！ と思って。

ピッチャーは凄い入っていきやすいんじゃないかな」とリスペクトも込め、楽しそうな声で先輩をちょっぴりいじる。 さらに「ジャイアンツの場合は受け入れ慣れてますよね、選手が結構いろんなところからいっぱい来るんで。 だから、新しく来たからってあんまり力まなくても全然大丈夫な感じはありますね。 選手もそうですし、裏方さんとかもそうですね。 凄くいい文化だなと思いますね」と明かすチョーさんだった。