TOKYO FMのラジオ番組で、巨人・広島の元選手である長野久義パーソナリティーが、リスナーから準レギュラー扱いされていた大城和真の初登場を歓喜をもって迎え入れた。長野はゲストの来訪に大喜びし、終始ウキウキした様子で番組を盛り上げた。

巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した 長野久義 氏（41＝巨人編成本部参与）がパーソナリティーを務める TOKYO FM 「SGC presents 長野久義 El Dorado～新・黄金時代～」（日曜前8・00）が29日に放送され、長野氏＆リスナー待望のゲストがついに番組初登場。

長野氏があまりの喜びの大きさに終始浮かれ気分をにじませてリスナーをほっこりさせた。 1月にスタートし、この日が48回目の放送。 番組開始当初からアシスタントを務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（41）からオープニングで「なんか今日、長野さん、ウキウキしている感じ…」といきなりいじられると「そうですね…。 あの…はい…」と感動して？ なかなか言葉も出てこない様子。

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それでも「うれしいですね」となんとか熱い思いを口にしたあとで「なんか（番組の）準レギュラーって言われてますけど、そこにはまだ入ってない」と今度はツンデレをさく裂させた。 改めてゲストについて「一言で表すと？ 」と水を向けられると「一言では表せられないですねぇ」と思いが強すぎて一言では説明し切れない様子。