TOKYO FMの番組に出演した長野久義は、日本シリーズで解説を務めた後輩の大城卓三について、直接視聴していないものの80点と評価し、声の小ささなどへのダメ出しや反省会の可能性を明かした。

巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した 長野久義 氏（41＝巨人編成本部参与）が22日、パーソナリティーを務める TOKYO FM 「SGC presents 長野久義 El Dorado～新・黄金時代～」（日曜前8・00）に出演。

ソフトバンクとDeNAが対戦した今年の日本シリーズでプレーヤーズゲストとして解説を務めた巨人・大城卓三捕手（33）について愛情たっぷりに“ダメ出し”した。 それだけに、この日リスナーから届いた質問には、大城のゲスト解説について「仲のいい長野さん」に感想を問うものが複数届いたという。 だが、実は所用により大城の解説を「見てませんでした」と苦笑い。 チェックはしていないものの「（出来は）多分80点ぐらいだと思います」と可愛い後輩だけに高得点を想像した。

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それでも事前に大城から出演に関する相談や報告があったといい、「“行ってきます”と連絡は来てました。 最初“オファーをもらったんですけど、どうしたらいいですか？ ”って。

“もちろん受けなさい”と。 “練習しなさい”って。 “はい、分かりました”って」と先輩・後輩仲良しコンビのほほえましいやりとりも明かした。 「そしたら声が小さかったみたいで。

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僕と同じ…。 言っとけば良かったですね。 声を大きく、と。 声を張って話をしろって言わなきゃいけなかったですね」と長野先輩に声の小ささまで似てしまった可愛い後輩にダメ出ししつつ反省。

「今度、ちょっと反省会やりたいなと思います」と改めて“大城解説”をチェックしてから可愛い可愛い後輩と会うことを楽しみにしていた。