引退した長野久義氏がラジオ番組に出演し、FA移籍に伴う人的補償制度の撤廃とドラフト指名権への変更について言及。自身も広島への人的補償移籍を経験した長野氏は、新しい制度への複雑な心情や、新天地での4年間を前向きに捉えた振り返りを披露した。

巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した 長野久義 氏（41＝巨人編成本部参与）が22日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「SGC presents 長野久義 El Dorado～新・黄金時代～」（日曜前8・00）に出演。2019年1月に自身も経験した FA移籍 に伴う人的補償について語った。

この日は番組アシスタントを務める元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（41）と「プロ野球と移籍の話」についてトーク。 FA移籍に伴う人的補償は今季限りで撤廃され、来季からドラフト指名権に変更されることなどが佐藤氏から説明された。 長野氏は巨人にFA移籍した丸佳浩外野手（37）の人的補償として広島に移籍した経験を持つが、今回の制度改革について聞かれると「ドラフトの指名権っていうのがあんまりこう…想像するの難しいんですけど。

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どういうふうになるのかなって思いますけどね」とした上で「僕は本当に4年間カープ行きましたけど、凄くいい経験させてもらいましたし、良かったなって本当に思いますね、はい」と移籍によって大切な仲間が2倍に増えた古巣カープに愛情をにじませた。 佐藤氏から「ネガティブに思われる方も多いかもしれないんですよね、この人的補償みたいな呼び名もあって」と質問が出ると、長野氏は「そうですね、確かにそうかもしれないですね」としながらも即座に「でもね、その選手はそのチームから必要とされて移籍するわけなので。

そこは思い切って頑張ってほしいなってやっぱ思いますね」と穏やかな声で語る。 2009年ドラフト1位で巨人入りした長野氏は新人王、首位打者、最多安打などのタイトルを獲得し、2013年のWBCにも出場。 その後、広島から巨人にFA移籍した丸佳浩外野手の人的補償として広島に移籍し、2019年から2022年まで4年間プレーした。2023年、無償トレードで5年ぶりに巨人復帰。 昨季限りで現役を引退した。

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巨人入りを熱望して2度のドラフト拒否も経験している長野氏が人的補償で移籍するということにチームメートやファンも大きな衝撃を受けたが、長野氏は当時もネガティブなことは一切口にせず、爽やかに広島へ移籍。 新天地でもチームメートとファンに愛されて幸せな4年間を送った。

「もちろん不安なこともありましたけど、凄く楽しみな感じが（当時の）会見でも出たんじゃないですかね」と長野氏。 移籍直後については「積極的になるべく自分から話しかけたりとかするようにはしてましたね」と振り返る。 巨人ナインと対戦することについては「特にそんなに意識とか別になかったですけどね」とサラリ。 巨人に復帰したあとの広島戦については「なんか楽しみでしたね、一緒にやってたピッチャーとかと対戦することとかが」という。