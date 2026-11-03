長野久義氏、TOKYO FM番組で松山竜平選手を激しくイジる

元巨人の長野久義氏がTOKYO FM番組に出演。現役時代のチームメート、松山竜平選手について「真っすぐが速く感じない」というエピソードを笑いながら語った。

元プロ野球選手で、昨季限りで現役を引退した 長野久義 氏（41歳、巨人編成本部参与）が、1日付でパーソナリティーを務める TOKYO FM の ラジオ番組 に出演した。同番組は日曜日の午前8時に放送される「SGC presents 長野久義 El Dorado ～新・黄金時代～」であり、長野氏は 広島東洋カープ 時代のチームメートらを懐かしむとともに、楽しそうにからかう姿を披露した。

打者の感覚をデータで伝える役割

出演中の長野氏は、ピッチャーに対する打者の感覚について語った。特に初めて対戦する投手の場合、ある程度はデータが存在するものの、実際に打席に立って感じる感覚は打者にしか分からないと指摘した。そのため、その感覚をチームや後輩たちに伝えることを重要な役割として認識していることを明かした。具体的な例として、「スピードガンでは測れないほど、ボールが速く感じた」といった身体的な感覚や、主観的な印象を共有していく重要性を強調した。このような情報伝達は、チームの攻撃力を高める上で不可欠なプロセスであると語った。

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松山竜平選手とのエピソードを暴露

その流れで、長野氏は広島時代の同僚であった松山竜平外野手（41歳、現在はオイシックスで選手兼任打撃コーチ）の名前を挙げて、彼を積極的にいじり始めた。現役時代、長野氏は自ら積極的に前打者に質問をするタイプではなかったという。しかし、たまに「どうだった？ まっちゃん」と声をかけられ、「真っすぐは速かったか？」と聞かれた際、松山選手は「いや、全然速くないですよ」と答えることがよくあったと回想した。しかし、実際にはバッターボックスに立った瞬間、ボールが非常に速く感じられることが多々あったという。このギャップに対して、長野氏は松山選手の見識を信用せず、信頼できなかったと明かした。

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信頼できず頻繁に不満を抱いていた

長野氏は、松山選手が特にストレートに対して非常に強い（速く感じない）傾向があったと述べ、その感覚を頼りにすることは到底できなかったと語った。そのため、長野氏は内心で「ふざけんな！」と感じ、常に苛立っていたという。また、「早っ！」と感じながら、次からは松山選手に質問をしないようにしようかと考えていたことも明かした。このように、現役時代からの確執や独特の空気感を笑い話として展開し、リスナーを楽しませた。松山選手はアンパンマンの愛称でも親しまれており、長野氏より1学年後輩であったが、その当時のエピソードは今も鮮明に记忆に残っているようだ。ラジオを通じて、野球の奥深さとチームメート間の絆の一端が伝わった瞬間となった。