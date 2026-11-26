現役引退後、ドイツでアシスタントコーチを務める長谷部誠氏がUEFA Aライセンスを取得。約11か月にわたる学習期間を終え、プロとしての指導者キャリアへの転換を図る。

「約11カ月間にわたる、濃密で非常に充実した期間が幕を閉じました。 この素晴らしい経験をともに分かち合えた講師陣、そして仲間の受講生の皆さんに、心から感謝申し上げます」「多くのことを学び、プロとして、そして人間として成長することができ、貴重な経験を積むことができました。

ここで得たすべてを、今後の指導者としてのキャリアに活かしていきたいと思います」現役時代に浦和レッズ、ヴォルフスブルク、ニュルンベルク、フランクフルトで活躍した長谷部氏。 現役引退前から将来の指導者転身を志したなか、2021年にはドイツサッカー連盟 の「プレーヤーズ・パスウェイ」プロジェクトに参加。 その後、2022年にUEFA DFB B+ライセンスを取得していた。 2024年の現役引退後は2024―25シーズンからフランクフルトII（U－21チーム）のアシスタントコーチに就任し、森保一監督の下で日本代表のコーチングスタッフも兼任。

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今年に入ってJFA Aジェネラルライセンスも取得している。 今回、長谷部氏が取得したUEFA Aライセンスは、欧州サッカー連盟（UEFA）の管轄下では最上位のUEFA Proライセンスに次ぐ2番目のランクで、UEFAに所属するプロクラブのトップチームのコーチや、下部リーグの監督。 プロクラブのアカデミーの監督・コーチを務めることが可能となる。