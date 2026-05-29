長田恭徳、ムーンライトチャンピオンカップ初勝利

長田恭徳がムーンライトチャンピオンカップで初勝利を挙げた。長田恭徳は、鈴木圭一郎を筆頭に精鋭ぞろいの32期生。スタート巧者ではないがS級にランクイン。20年の令和グランドチャンピオンカップでは、G1戦の初制覇を飾っている。一昨年1月の伊勢崎G1シルクカップで落車負傷。8カ月以上も戦線を離脱した。

＜伊勢崎オート： ムーンライトチャンピオンカップ ＞◇G1◇3日目◇29日 後半型の 長田恭徳 （31＝山陽）が、1R一般戦でシリーズ初勝利を挙げた。 すでに勝ち上がり権利は失っているが、お手本のような内外自在のレース運びを披露した。

「初日から何も調整していない。 タイヤも2日目と同じ物を使った。3日目のレース前に、急きょ右側のハンドルを交換した。 それも良かったのかもしれないですね」と振り返った。 長田は、鈴木圭一郎を筆頭に精鋭ぞろいの32期生。

スタート巧者ではないがS級にランクイン。20年の令和グランドチャンピオンカップでは、G1戦の初制覇を飾っている。 一昨年1月の伊勢崎G1シルクカップで落車負傷。8カ月以上も戦線を離脱した。

「あのときは入院して2度の手術をしました。 引退も考えたぐらいです。 今でも右手首に違和感はあるけど、それに合わせられるように研究しています」。 苦悩の日々を明かした。

実弟で飯塚所属の若手ホープ長田稚也は、すでに今年3度のG1タイトルを獲得している。

「弟のことは応援していますよ。 普段は兄弟で、あまり仕事の話はしませんけど」。 弟の話題に表情がゆるんだ。

「自分も気持ちだけは切らせていない。 もちろんSGなど大きな舞台でも結果を出したいけど…思うように走れないことが多くて正直、歯がゆいときもあります」。 今後の意気込みを聞くと、「3年計画ですね（笑い）。 少しずつでも改善して、現状の中で理想の形を作りたい。

今節はエンジン悪くないので、残り2日間も頑張ります」。 時間はかかるかもしれないが、兄弟で活躍して業界を盛り上げてくれる日が来そうだ





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