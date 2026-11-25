カロリーや栄養素のバランスがいい食事と定期的な運動は健康維持において重要であり、寿命を延ばす鍵となっています。数十件の研究結果をレビューした新たな研究では、食事と運動のどちらの方がより健康にとって大事なのかが明らかになりました。

誰もが「健康のためには食事と運動の両方に気を遣った方がいい」と理解しているものの、どちらの方がより健康にとって有益なのかは不明確です。 そこで、アリゾナ州立大学の運動生理学者であるアレン・ゲッサー教授と、カイザー・パーマネンテ医療センターのスポーツ医学者であるロバート・サリス氏は、食事・運動・心肺機能と全死因死亡率の相関関係を調べた数十件もの研究結果をレビューしました。

ゲッサー氏は、「私たちは身体活動や食事の質が健康状態に及ぼす影響を定量化することについて、事実関係を明確にしておきたかったのです。 そこで、食事の質と身体活動をさまざまな方法で比較し、どちらの方が健康状態との関連性がより強いのかを検証しました」と述べています。 データを分析した結果、どのような方法で比較した場合であっても、身体活動や心肺機能の良好さが寿命とより強く関連していることが判明しました。 言い換えれば、運動不足は不健康な食生活よりも死亡率との関連性がはるかに高いということです。

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全体として、健康的な食生活を送る人はそうでない人と比較して、死亡リスクが4～23％低下することと関連していました。 これに対し、1日あたり1万1000～1万6000歩ほど歩く人は2000～5000歩の人と比べて死亡リスクは45～67％低下し、心肺機能が最も高い人は最も低い人と比べて死亡リスクが41～53％低くなりました。 超加工食品・赤身肉・加工肉・砂糖・揚げ物などの摂取量が最も多い人では、全死因死亡リスクが3～20％増加することが確認されました。 一方、運動をせずほぼ一日中座っている人の死亡リスクは、46～163％も増加しました。

また、ゲッサー氏らが「座りがちな生活を送っている人が1日の歩数を2000歩増やしたらどうなるのか」を調べたところ、死亡リスクは約25～50％も低下することが判明。 これとは対照的に、果物・野菜・全粒穀物・食物繊維の摂取量を既存のレベルからアメリカの食事ガイドラインで推奨されているレベルまで増やしても、全死因死亡リスクの低下はわずか6～20％にとどまりました。

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今回レビューした研究の中には、「成人の被験者に1～2週間にわたって不健康な食品を食べてもらいつつ、毎日運動するか1日1万1000～1万2000歩の歩数を維持してもらう」という実験をしたものが複数含まれていたとのこと。 これらの実験結果からは、不健康な食品による健康への悪影響はまったくみられず、身体活動が不健康な食生活を相殺することが示唆されています。 レビューでは、非常に運動不足の人が1日の身体活動を5～10分増やすだけで、死亡リスクが30～42％低下することも示されました。

ゲッサー氏らは論文の中で、「最適な健康状態を維持するには、高品質な栄養摂取と定期的な身体活動の両方が必要です。 しかし、長寿や慢性疾患による死亡率の低減を目標とする場合、現時点で得られているエビデンスによれば運動とそれによって得られる心肺機能の方が、より強力な薬であると示唆されています」と述べました。 ゲッサー氏は今回の研究結果について、筋肉は成人の質量のうち約30～40％を占めており、運動はこれらの筋肉から大量の化学物質を放出させると指摘。

これらの化学物質が体中の組織や臓器に運ばれ、ストレスや炎症、不健康な食生活の悪影響を受けにくくするのだろうと説明しました。